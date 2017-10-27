肺功能僅剩3成 瑕疵肺移植救了他

2017-10-27

記者林彥彤／台北報導

有瑕疵的肺卻給人重生機會！65歲的高先生罹患瀰漫性肺氣腫合併肺動脈高壓，過去幾年肺部反覆感染，肺功能僅剩3成，必須靠氧氣機維生，沒想到今年9月有一對高齡的「邊緣肺」讓他可以接受肺臟移植手術，術後恢復良好，且行動自如。

台北榮總外科部胸腔外科主治醫師許翰水表示，理想的捐贈肺條件為捐贈者的年齡小於55歲、血壓正常、胸部X光正常、支氣管鏡檢查正常等，缺少任何一個條件，就是有瑕疵的捐贈肺，就會被稱為「邊緣肺」。

高先生受贈這對「邊緣肺」是來自64歲的一名捐贈者，不僅如此，該名捐贈者生前有20年的吸菸史，因被其他醫院和病患拒絕，才讓器捐名單排名較後的高先生能有換肺機會。

捐贈肺雖非理想 但術後恢復良好

許翰水說，因為捐贈者的肺不是非常理想，原本高先生有猶豫一下，但因考量本身的肺功能已經很差，曾有其他醫院醫師評估他只能接受氣切治療，若不接受肺臟移植，可能很快會失去行動能力，甚至臥床等因素，因此高先生再與家人討論後很快就決定接受移植。

術後高先生恢復良好，昨天他說，接受移植手術後生活品質明顯改善很多，太太也不必三不五時跑醫院，他很感謝太太不離不棄，更感謝捐贈者的大愛。

許翰水提醒，成功的移植手術除了要有配對適合的捐贈器官外，還需要評估受贈者的各方健康條件，如已有癌細胞的患者就無法接受移植，建議患者術前應與醫師溝通，選擇適合自己的治療方式。