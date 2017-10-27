《謠言終結站》雞蛋殼治脊髓空洞症？ 無稽之談

2017-10-27

記者陳建志／台中報導

「脊髓空洞症」是一種罕見疾病，患者會出現頭痛、肢體無力、大小便失禁等症狀。患者因擔心開刀出現後遺症，會想要尋求非手術方法，網路也流傳了「只要每天早晚服用磨碎的蛋殼粉末，半年就能痊癒」的說法；但醫師表示，此偏方是無稽之談，完全不足採信，建議有類似症狀的患者務必就醫檢查治療，以免延誤病情。

醫師：儘速就醫 勿信偏方

亞大醫院神經外科主任林志隆表示，「脊髓空洞症」為脊髓內積水壓迫神經，致病的原因包括：先天後顱窩狹窄和後天因外傷、腫瘤影響脊髓液正常循環運作。罹患機率約10萬分之4，是一種不常見的症狀，患者會出現感覺異常、大小便失禁、頭痛、脖子痛，甚至有肢體無力等症狀，且病症會逐漸加重。

近來網路流傳，「脊髓空洞症患者可以將紅皮雞蛋殼洗淨後晾乾，再磨成粉末吃…」，並強調「蛋殼一定要晾乾不能烘乾」，文中更有人為此種偏方背書。

林志隆表示，這種說法毫無根據，實在太離譜，可說是無稽之談，強調脊髓空洞症可透過神經外科醫師開刀治療，而傳統的手術方法是在脊椎積水處插入一小截管子，讓水從管子流出去；新的「空洞─第四腦室」引流手術，藉由在第四腦室和脊椎連接的部份插入引流管，讓整條脊椎的積水從引流管流出去，病人術後不但能儘速回歸正常生活，也不易有後遺症。

林志隆建議民眾，若發現長期頭痛、手腳麻木、無法久站等狀況，應該儘速就醫檢查，不要等到病情加劇才就醫，即使接受手術，也效果不佳。