一人吃兩人補 當心妊娠糖尿病上身

2017-10-27

記者蔡淑媛／台中報導

一人吃兩人補，但小心觀念錯誤、吃錯了，反而會發生妊娠糖尿病的隱形漏洞！

名模林嘉綺分享經驗

名模林嘉綺懷第2胎時因寶寶體重不足，決定不忌口、大吃大喝，沒想到懷孕25週時就罹患妊娠糖尿病，經過飲食和運動控制，血糖才正常，昨天她與丈夫現身分享經驗，也示範清燙牛肉搭配5蔬果（青椒、紅椒、玉米筍、蕃茄和秋葵）做成「溫沙拉」，做為控糖的重要餐點。

另一名41歲的陳姓婦人則因工作忙碌，三餐不正常又外食，且多吃澱粉類食物，以致懷孕27週時罹患妊娠糖尿病，施打胰島素到生產。

她在懷孕期間以「九宮格」施打法註記每天施打4次，並控制飲食和早晚散步，今年足月生下健康男嬰，現在也持續回診追蹤。

台中榮總新陳代謝科主任李奕德指出，孕婦懷孕20週後因荷爾蒙改變，容易產生妊娠糖尿病，在24週至28週可經篩檢確診，尤其肥胖、糖尿病家族史或曾罹患妊娠糖尿病是高風險族群。

胎兒過重易導致難產

若孕婦有妊娠糖尿病，容易造成胎兒過重導致難產，甚至畸胎、早產、流產等，且產後恢復血糖後若沒控制好，將來有5成機率罹患糖尿病。

但李奕德發現很多人對於防治妊娠糖尿病的觀念錯誤，誤以為「控制糖尿病會使母嬰缺乏營養」，其實照醫師和營養師的飲食建議，一樣能確保均衡營養；少吃或不吃是無法控制血糖，反而使血糖波動大、交感神經興奮，危及健康。

注射胰島素效果較優

如果經過飲食、運動控制兩週後，「空腹血糖值仍超過95mg/dl、飯後兩小時血糖值超過120mg/dl及糖化血色素超過6.5%」未改善，就必須積極藥物治療。

李奕德提醒，吃藥打針不會影響胎兒，其實注射胰島素是直接補充不足的胰島素，控糖穩定度也比口服藥效果好，也是美國的治療準則。

李奕德昨天也駁斥運動會影響胎兒的說法，反倒是適度運動可促進新陳代謝和增強體力，有助降血糖。

雖然妊娠糖尿病在分娩後會恢復正常血糖，仍必須維持良好飲食，定期回診追蹤，否則控制不佳，有5成會在5至10年罹患糖尿病。

台中榮總婦女醫學部主任周明明也說，現在孕婦高齡、肥胖及家族史造成妊娠糖尿病增加，提醒孕婦孕期不要胖超過14公斤。