早期HER2陽性乳癌 標靶治療5年存活率100%

2017-10-26

記者林彥彤／台北報導

台灣每年新增1萬多名的乳癌患者，其中有1/4是HER2陽性乳癌患者，但目前健保只給付「癌細胞轉移到淋巴結」的HER2陽性患者可用標靶藥物，未轉移的就不在給付範圍內。

54歲的張小姐8年前洗澡時，摸到乳房硬塊，進一步就醫檢查確認是早期HER2陽性乳癌，但因癌細胞未轉移，所以必須自費才能接受標靶治療。她曾自嘆：「病情為什麼不再嚴重一點，就可拿到健保給付。」所幸在她的先生古培德和家人的鼓勵下，她自費治療，用藥迄今7年了未復發，她透過寫部落格，與其他病友分享抗癌過程。

台灣乳房腫瘤手術暨重建醫學會理事長陳訓徹昨天發表長庚研究團隊針對4478名早期HER2陽性乳癌患者（指瘤小於5公分、淋巴結未轉移），進行長達14年（2000年至2014年）的追蹤。結果發現使用標靶治療的患者，5年無病存活率高達93.3%（未使用者84.9%）、5年整體存活率更達100%（未使用者95.1%）。

陳訓徹說明，過去HER2陽性乳癌被視為復發風險最高的乳癌型態，但從這項研究發現，早期患者接受標靶治療明顯可提升其生活品質及存活率，可惜標靶費用高，能接受標靶治療的患者僅有1/3。

醫師籲適度開放健保給付

陳訓徹呼籲，健保署應適度開放，提早給付早期HER2陽性患者接受標靶治療，避免日後病情加劇，患者無生活品質的資源支出。

對此，健保署醫審及藥材組組長戴雪詠表示，是否能夠適度開放，還需詳細審核整個研究的方法及效益評估，因此歡迎學會備齊相關研究資料後提出申請。

不過，陳訓徹也提醒，曾有心臟衰竭的患者不適用標靶藥物，使用前應先經過心臟功能評估，建議患者與醫師充分討論，選擇最適合自己的治療方式。-