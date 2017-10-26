舌潰瘍好不了 竟是假牙作怪

2017-10-26

記者顏宏駿／彰化報導

彰化縣一名83歲阿嬤舌下出現近3公分長的潰瘍，2個月內連看了5位醫師，也自己試用了偏方，沒想到病況不僅沒有好轉，反而更嚴重，阿嬤及其家屬懷疑罹患舌癌，到衛福部彰化醫院檢查，結果是假牙作怪。

衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方發現，病因出在半口假牙的內鉤變形，與舌頭不斷摩擦才導致舌頭傷口，阿嬤不戴假牙後，很快就好了。

假牙內鉤變形 摩擦舌頭肇禍

許嘉方說，老阿嬤如果再拖下去，罹癌的機率確實不低，臨床上，也曾遇過不少病例因假牙不合導致口腔受傷，長期潰瘍引發舌癌、口腔癌的病例，所以戴假牙者一定要注意戴得合不合適。

阿嬤就醫時說，因為舌頭破，每天痛得吃不下、睡不著，她先看西醫，醫師開口內膏給她擦，並囑咐她飲食要清淡，補充維他命C及B群，多吃奇異果，她都照做，但傷口依舊；她以為「火氣大」合併看中醫，果然中醫師說，心火大，不要吃油膩及辛辣物，她也照做了，並服用科學中藥，還是無效。

阿嬤說，由於太難過了，友人建議她塗雲南白藥、西瓜霜，熬青草藥，她還前後找了5位醫師，2週下來，病情毫無進展，家屬懷疑罹患舌癌，急忙到彰化醫院檢查。

許嘉方表示，舌潰瘍超過2週未癒並不多見，他先排除舌癌或紅斑性狼瘡等自體免疫疾病，再戴上手套，以手指進行口腔觸摸，才發現是假牙內鉤變形，與舌頭不斷摩擦肇禍，如果是年輕人可能會感受到變化，但阿嬤年紀大，感知力下降，沒有感受到，以至於舌破處一直被摩擦而無法痊癒，最後是不戴假牙才解決。