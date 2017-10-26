寶寶肌膚嬌嫩 泡水過久易傷角質層

2017-10-26

記者林惠琴／台北報導

嬰幼兒皮膚嬌嫩，必須小心翼翼照護，但不少家長卻忘記小孩的皮膚狀況和大人不同，還是讓孩子長時間泡澡、玩泡泡浴，或使用爽身粉、嬰兒濕紙巾、防曬化粧品等，反而讓寶寶的嫩肌意外受到傷害，衛福部食藥署昨天特別請皮膚科醫師說明，讓寶寶免受皮肉之苦。

1週游泳3次 2歲童趾甲剝離

林口長庚醫院皮膚科醫師黃毓惠表示，門診中，遇過不少嬰幼兒泡澡過久，或是參與游泳課程須長時間待在水中，結果造成手腳有濕疹或其他狀況。例如1名年約2歲的男孩，父母為其報名嬰幼兒游泳課程，每週去3、5次，每次泡在水中約30分鐘，結果腳趾出現趾甲剝離、皮膚出現皮屑，研判是泡水太久造成皮膚受損，經治療約半年後終於恢復正常。

濕紙巾恐含防腐劑 不宜常用

黃毓惠指出，嬰幼兒皮膚的角質層僅約成人的2/3或1/3，除了不宜泡水過久外，坊間推出不少泡泡浴產品，部分甚至標榜無須沖洗，是不少家長的愛用品，但應避免過度使用。因為泡泡浴會產生泡泡是添加了「界面活性劑」所致，洗愈久就愈可能破壞角質層，減低皮膚屏障的保護力，即使宣稱無須沖洗，仍建議要用清水洗淨，以免所含成分殘留在皮膚上。

黃毓惠強調，為嬰幼兒洗澡，除非出門弄髒身體，否則利用清水沖洗即可，非必要不用清潔用品，尤其是1歲以下族群，以降低對於皮膚的刺激，且洗澡時間最好控制在5至10分鐘內為宜。

此外，清潔常用的嬰兒濕紙巾，即使未含酒精、香料，也可能有防腐劑，應避免常用，可改以手帕沾水擦拭。

一般來說，不少家長為寶寶洗好澡後，為了維持乾爽會使用爽身粉，但黃毓惠提醒，若孩子不小心吸入爽身粉的粉末，恐有危害健康的疑慮，認為非必要不用，建議可經常換尿布來保持乾爽即可，若有乾燥問題，則可使用成分較簡單的保濕產品，例如凡士林。

未滿6月嬰兒 不宜用防曬品

至於防曬方面，黃毓惠說明，6個月以下嬰兒皮膚吸收、代謝、排汗功能未成熟，使用防曬產品是否安全尚有疑慮，不建議使用；6個月以上嬰幼兒也應徵詢醫師意見後再使用，強調可採取穿外套、戴帽子與太陽眼鏡等物理性防護取代。