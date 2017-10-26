5連鎖生魚片丼飯 爆大腸桿菌超標

2017-10-26

〔記者周彥妤／台北報導〕有週刊昨報導，自行將五家連鎖生魚片丼飯（定食8、八坂丼屋、築地鮮魚、瞞著爹、百八魚場）送檢發現，驗出大腸桿菌群超標、金黃色葡萄球菌。台北市衛生局昨表示，已派員稽查，最快兩週公布「衛生指標菌」；「衛生稽查」部分，除了定食8之外，其餘四家有部分衛生缺失。

北市抽驗 2週後公布

衛生局食品藥物管理科參議王明理昨表示，已派員前往五家店鋪稽查，抽驗報告最快十四天後公告。報告出爐，大腸桿菌群若超標，或檢出金黃色葡萄球菌，依法開單限期改正，否則可處分三至三百萬元罰鍰。

4家衛生缺失 限期改善

衛生局昨也公布衛生稽查結果，除定食8之外，其他四家有部分衛生缺失，包含八坂丼屋（ATT 4FUN店）配料區調味罐及檯面不潔、瞞著爹（內湖店）食品器具夾子置食材蓋子上、百八魚場（西湖店）地面污垢、築地鮮魚（重慶店）天花板剝落等，依法開單，屆期未改善，將依法處分六萬至兩億元罰鍰。

爭鮮餐飲集團公關劉小姐表示，不了解週刊送驗流程，對其檢驗結果不回應；至於定食8康寧店強調，每月都有例行檢驗，包括大腸桿菌群及金黃色葡萄球菌的結果都合格。

八坂丼屋自主送驗

八坂丼屋總經理呂佳鴻說，已火速將所有生食自主送驗，針對店內生魚片工作區也消毒，工作人員手套、口罩全面丟棄換新。築地鮮魚重慶店助理陳小姐表示，媒體自行送檢流程不透明，究竟間隔多久才拿食材送檢不得而知，對業者不盡公平。瞞著爹、百八魚場至截稿前並無回應。

台北榮總臨床毒物與職業醫學科職業傷病防治中心主任楊振昌表示，金黃色葡萄球菌可能源自料理人員手部有污染或傷口感染，會導致嘔吐、腹痛腹瀉、脫水、發燒；大腸桿菌則是溫度所導致細菌孳生，常見於冰品、生菜沙拉，可能造成腹瀉腹痛。