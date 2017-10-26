人物速寫─魯蛇變校長 湯誌龍身教治校

2017-10-26

記者黃美珠／專題報導

當年倒數第六名進入學校的「魯蛇」，最後竟成了這所學校的校長！新竹縣天主教私立內思高工校長湯誌龍用自己的經歷實證：「一時的魯不會是一輩子！只要循序漸進學習，持之以恆，就有逆轉勝的一日。」

出身貧困的湯誌龍早年沒時間好好念書，英文唯一及格的一次，是剛上初中時考廿六個字母拿滿分，此後幾乎都是滿江紅， 畢業後以倒數第六名的成績進入內思高工機工科就讀。

不過當年就讀內思高工期間，他接觸不少來自德國的修士、工廠機具，考上彰師大前身的省立教育學院學習工業教育，更對德國工藝心生仰慕。

後來通過經濟部選派人才考試，赴德進修十五個月，被語言中心的德國籍德語老師要求，每天用德文寫日記。從開始只能寫單字，慢慢進步到用片語、短句，最後終於能用德文寫一篇完整的日記。

湯誌龍將學習德文的成功經驗，套用在英文的學習上。天天用英文寫日記寫了十五本，出差忘了帶日記本也不中斷，會先寫在紙條上，再依日期黏貼到日記本。從流水帳寫起，到後來能夠運用格言佳句作文。

在德國進修期間，也讓他對教育產生全新的視野。有次他被要求用德文試教，他很滿意只用了廿五分鐘就教完。德國老師卻訝異地問他：「你在台灣可以花多久時間教會學生？」

湯誌龍意氣風發回說：「用中文，我可以十八分鐘教完！」德國老師語重心長提醒：「我在德國都花兩個小時教會學生。」湯誌龍才領悟到「教會」學生比「教完」課程還重要，當了校長之後，這個理念也融入他的治校方式與老師的教學中。

他很愛一早在校園內散步、撿垃圾，健身又能維持校園整潔，希望讓學生對校園環境心生驕傲而愛惜。

湯誌龍喜歡跟學生溝通，也喜歡被學生溝通。一名教室在四樓的男學生抱怨，想喝水得到三樓才有開飲機，要求買一部放在四樓。湯誌龍要他給個理由充足的說帖，這名學生提出「不方便」、「太遠」等理由，都被他打回票。

直到隔日提出「我要吃泡麵」、「從三樓端泡了熱開水的泡麵上四樓太不安全」，湯誌龍覺得理由充分，第三天就裝機。

湯誌龍希望學生真的學會知識、生出力量，進而獨立思考，掌握自己的方向、努力前進。

對於各方面表現突出的學生，湯誌龍則以「我還當校長的話，一定把你聘回來做老師！」熱血鼓勵這些在傳統升學路上被歸類學習弱勢的一群，力爭上游「脫魯」！