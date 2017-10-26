虎航搭升降梯加價6800元 比機票還貴

2017-10-26

〔記者陳宜加／台北報導〕行動不便的身障者搭機，坐輪椅搭升降梯登機，加價竟比機票還貴！立委王榮璋昨砲轟，台灣虎航乘升降梯登機加收六八○○元，對身障者不友善。交通部長賀陳旦聞言直呼：「不敢想像有這樣不合理的要求。」「台虎」昨立即釋出善意，十二月一日起，身障者與老人免費。

租借輪椅還另收1500元

立院交通委員會昨審查民航局預算，王榮璋質疑，台灣虎航規定，若飛機停在外機坪、旅客無法走空橋，身障者搭升降梯登機，竟必須多付六八○○元，來回就破萬元，「搭升降梯比搭飛機還貴！」

「到不了飛機邊、進不了機艙，買機票幹什麼？」他以沖繩為例，台虎機票只要四千元左右、促銷時更是一千多元就有，但無論機票價格多少，登機均加收六八○○元。若視障者搭機，「台虎」規定必須有陪同者且須全額收費，否則不得登機。

此外，搭機時因輪椅需托運，借輪椅也要收一五○○元，質疑「台虎」以高昂費用排除行動不便者。經協調後，十一月起開放持有身障手冊或六十五歲以上長者免費使用輪椅，但傷病、體弱或身體不適者，仍須自費。王榮璋直言，相關規定不但不符合聯合國身心障礙者權利公約，對身障者更是嚴重歧視。

民航局調查，由於日本有法令明文規定，因此香草、樂桃、日本捷星、日亞航等日籍廉航業者，全部不收取升降梯登機服務費用，其他外籍業者酷虎航空原則上航班均使用空橋，但若使用升降梯仍收取費用。

身障者與老人 12月起免費

台虎昨表示，十二月一日起將開放持有身心障礙手冊與六十五歲以上老人免費使用升降梯登機。

台虎發言人許致遠說，考量外界觀感並善盡企業社會責任，將比照輪椅服務，有需求者可於班機起飛的五天前洽台灣虎航客服中心申請，相關費用由台虎吸收。