輕颱蘇拉西移「恐更靠近台灣」

2017-10-26

〔記者蕭玗欣／台北報導〕輕颱蘇拉路徑出現變數？氣象局先前預估蘇拉將在台灣東部附近海面北轉，再往日本前進，對台影響機率低，但天氣風險公司分析師吳聖宇分析，蘇拉結構重整後，路徑往西偏移，不排除更接近台灣。氣象局目前預報則認為，蘇拉路徑僅微調、對台直接影響機率仍不大。

氣象局預報員林定宜提醒，蘇拉週五、週六最接近台灣東部，台南以北及沿海地區都能感受到強陣風及長浪，迎風面北部、東北部也有短暫雨發生。遠離後，下週一、二會有另一道東北季風南下，北部、東北部低溫將跌破廿度，下探十八、十九度，並出現降雨。吳聖宇則預估，這波冷空氣頗有威力，北台灣低溫有可能降到十六度。

輕颱蘇拉昨在鵝鑾鼻東南東方約一千多公里海面上，以每小時廿四公里速度向西北前進。吳聖宇表示，蘇拉路徑仍有變數，颱風中心位置會比先前預估再偏西，雖對台灣直接威脅機率不高，但不排除更靠近台灣，外圍氣流可能為北台灣帶來降雨。

氣象局則預估，蘇拉颱風週五、週六會經過台灣東部海域，週日漸遠離，在日本石垣島、宮古島附近海面北上。週五、週六是蘇拉最接近台灣的時候，外圍雲系將帶來水氣，北部、東半部有短暫雨，中南部影響不大，但台南以北及沿海地區將感受到東北季風威力，風勢明顯增強。

氣溫會再略降二到三度，北部低溫廿度，高溫則有廿四到廿六度，東北部低溫廿度左右，高溫則有廿五、廿六度，中南部則要注意日夜溫差大，低溫約十九到廿度、高溫則有廿九到卅度。