無人機擬採實名制 政院今審查

2017-10-26

〔記者陳宜加／台北報導〕行政院今日院會將審查民航法部分條文修正草案，攸關無人機「實名制」新法規範，民航局長林國顯昨表示，初步規劃結合健保卡、自然人憑證註冊登記，若未註冊遭查獲將依新法處罰。

立委趙正宇表示，無人機應用日益廣泛，可以執行救災等人類達不到的任務，但壞處是可能影響航道，今年就有三起（其中五月就有兩起），卻抓不到人，應及早採實名登記。

林國顯表示，政院已三度審查無人機修法，院會討論並拍板後，將送立法院，盼本會期能夠審查。

新法規定未來二五○公克以上無人機須註冊登記，林國顯說，考慮結合既有衛福部健保卡、內政部自然人憑證或交通部監理系統，相關部會均已同意，只要到民航局網站登錄並輸入身分證字號，即可實名登記，也將教育十項限制，未註冊遭查獲依新法處罰。

立委洪慈庸指出，無人機侵入機場，今年僅裁罰一件，但二月松山機場曾因空拍機造成航班中止，卻無法查獲當事人也無法開罰，抓現行犯有難度、不見得罰得到，闖入機場又不能比照國防部「直接打下來」。

林國顯表示，無人機若無預警侵入航道，目前做法為先由塔台航管暫停航班、飛機先在外飛，確認離開才放行，並同步請場站與航警到場排除狀況。

民航法修法除了因應無人機潮流新設條文，有鑒於復興航空停航事件，民航法對退場機制也明文規範，要求經理人兩個月前必須提出完整退場計畫，且須對消費者、員工有保障才能申請，否則開罰公司與負責人一千萬至兩億元。