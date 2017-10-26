枕木腐爛上浮 釀普悠瑪出軌╱交通部要求一個月內檢討究責

2017-10-26

〔記者陳宜加、鄭瑋奇、姚介修／綜合報導〕台鐵普悠瑪前天在花蓮三民站出軌，台鐵初步調查，是因為日前豪大雨導致路基鬆軟、枕木腐爛所致；適逢台鐵漲價爭議，交通部長賀陳旦昨重話表示，運輸服務安全是最起碼的，沒有做好就不應進一步向民眾要求，也不可再犯，要求於一個月內檢討，並追究相關人員責任。

立委李昆澤昨質詢時直指，台鐵營運不安全、票價又喊漲，且台鐵去年至今已出軌七次，「這樣可以嗎？」

立委鄭寶清也批評，普悠瑪號未加裝逃生梯，旅客僅能從車廂跳下鐵軌，出軌後的SOP竟然如此危險，台鐵應認真檢討並公開行保會調查紀錄；他也重申，交通意外頻傳，建立交通事故調查獨立單位實有必要。

該路段少用 台鐵坦承疏忽

台鐵局副局長何獻霖表示，普悠瑪出軌路段很少使用，因自強隧道通車才使用，並坦言因豪大雨導致路基鬆軟、枕木腐爛，是疏忽。台鐵工務處長陳仲俊則說，事故原因複雜，車輛、號誌、軌道都可能有影響。

陳仲俊表示，初步判斷是因連日大雨造成道岔枕木泡水腐爛而上浮，平常靜態檢查僅透過目視、量測儀測量枕木高低與寬度是否足夠，難查出異狀，自強隧道切換後一個月雖有動態檢測，卻未發現異常，昨已請各工務段針對車輛較少進入的副正線全面加強檢查。

陳仲俊說明，為降低枕木腐壞，近年開始使用PC材質取代木製，目前主線軌道多已使用、有一千八百套，預計一○九年再更換六百套，年底前將提更換計畫。

除了普悠瑪出軌，近日接連發生遊覽車撞樹、國道拖板車三死車禍等事故，賀陳旦表示，將檢討道路本身是否應有更多車種限制，在法令上訂出「日出」期限，整體改善安全性。

桃機：裂縫長9公尺

桃園機場關閉南跑道一年，整建全新的柔性跑道，不料啟用不到一年，就因為跑道面柏油有問題，造成航機起飛遭柏油塊打破水平安定面，立委也砲聲隆隆。

桃園機場公司昨日澄清，跑道裂縫長度是九公尺，非媒體報導的跑道寬度的六十公尺。桃機公司董事長曾大仁表示，機場跑道翻修啟用至今兩年又八個月，將會追究廠商保固責任，預計下週三封閉跑道、十六小時內完成，影響百餘航班。