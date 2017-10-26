iPhone X下週登台 五大電信都沒0元機／舊機換新機 仍有機會0元把機皇帶回家

2017-10-26

〔記者吳柏緯／台北報導〕果粉引頸期盼的iPhone X將於十一月三日正式登台開賣！各家電信業者昨天陸續公布資費方案，除了針對不同資費方案祭出不同的購機折扣、影音平台首年免月租費等優惠，雖無零元機方案，但有業者打出「舊機換新機，iPhone X零元帶回家」優惠，吸引用戶。

本週五開放預購

機皇iPhone X採用五．八吋OLED螢幕設計，並具備Face ID臉部辨識功能，將於本週五開放預購，十一月三日正式開賣。在開放預購前，五大電信業者陸續公布iPhone X資費方案。

根據電信三雄中華電信、台灣大哥大與遠傳電信公布的iPhone X資費，內容並無明顯差異。以月租費一三九九元看來，iPhone X 64GB和256GB的購機價分別為二萬一三○○、二萬六九○○元；若選擇最高資費案，月繳二六九九元並綁約卅個月，三家電信業者的iPhone X 64GB和256GB購機價則均為五八○○元與一一四○○元。

由於iPhone X售價高，64GB版本空機三萬五九○○元，256GB四萬一五○○元，破電信史上最貴iPhone紀錄，因此電信業並未針對iPhone X推出零元購機方案，但透過舊機換新機策略，消費者仍可零元入手iPhone X。

以舊機iPhone 7 Plus（256GB）為例，中華電信最高折抵一萬六五○○元、台灣大哥大最高可現折一萬七五○○元，遠傳則打出最高一萬七八○○元。

其中，台灣大哥大甚至喊出有機會「零元將iPhone X（64G）帶回家」，例如月付一八九九元、iPhone X（64G）購機價一萬五三○○元，若舊換新折抵最高一萬七五○○元，就可零元拿到新手機。

不讓三雄專美於前，亞太電信在首賣日當天，只要是新申辦、攜碼或符合現行續約資格的用戶，申辦新壹大網，月付一二九九元、租約卅期的方案，就可用一萬九九九九元價格，將iPhone X （256GB）帶回家，全台限量五十名。

台灣之星則啟動iPhone X限量預購，保證開賣後七天取貨，活動從十月廿七日至十一月二日，預購期間申辦可直接免費升級，攜碼、續約申辦搭配月租九九九元以上資費，手機專案價最高再折一○○○元。