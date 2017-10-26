法國世界麵包大賽 陳耀訓奪冠軍 助手也拿最佳獎

2017-10-26

〔記者黃旭磊／高雄報導〕繼吳寶春、王鵬傑後，高雄麵包師陳耀訓再奪法國世界麵包大賽（MONDIAL DU PAIN）冠軍，賽前，他和助手周小槿常常半夜勤練到天明。

陳耀訓與助手周小槿本週於法國南特，擊敗十七國強勁對手，拿下二○一七世界麵包大賽六大類項目法國麵包、健康營養麵包、天然酵母有機麵包、國家特色麵包、甜麵包、藝術麵包整體冠軍，陳還拿到有機麵包獎單項第一名，周小槿以絕佳默契，奪下最佳助手獎。

近一個月天天熬夜訓練

陳耀訓開設的巴黎波波麵包店位於高捷後驛站旁，助手周小槿今年才自高雄餐旅大學畢業，近一個月來，兩人幾乎每晚熬夜訓練，曾在法國麵包比賽奪魁的王鵬傑和吳寶春，也常常過來為兩人加油，師傅們英雄惜英雄，創造良好競爭氛圍。

巴黎波波麵包店合夥人陳見興說，陳耀訓曾在台中跟野上智寬師傅學藝，麵包界不同於其他業界，「徒弟開店，師傅們都會過來幫忙」，和各行業師徒互怕搶市不同。

吳寶春與王鵬傑指導參賽重點

訓練期間，巴黎波波麵包店約晚上九點拉下鐵門，陳耀訓、周小槿的訓練卻才拉開序幕，兩人常通宵站八小時揉麵團、試風味，王鵬傑與吳寶春也常常過來指導參賽重點，吳寶春提供現場曾遇到機器出狀況，王鵬傑錯估氣候、濕度等，都成為前車之鑑。

法國世界麵包大賽賽事與吳寶春於二○一○年奪金的路易樂斯福世界盃麵包大賽（Coupe du Monde de la Boulangerie）同為世界重要競賽。二○一三年， 莎士比亞烘焙坊主廚王鵬傑參加法國聖伊天恩（Saint Etienne）舉行的第四屆世界麵包大賽（MONDIAL DU PAIN）則拿下亞軍，以「台灣陣頭」在藝術類奪冠。

陳耀訓視麵包為生命，被店員稱為「魔鬼」，他重視麵包氣味、外觀與層次，堅持出爐時間只賣幾小時，絕不賣隔夜，擺盤不對立即斥責，當天沒賣完的麵包，會送家扶基金會。