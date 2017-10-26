彩虹眷村、菌寶貝博物館 獲選「世界秘密奇跡」

2017-10-26

〔記者張菁雅、簡惠茹／綜合報導〕國際知名旅遊指南孤獨星球（Lonely Planet） 推出新書「世界的秘密奇跡」，評選出全球值得探訪的景點，台中彩虹眷村與宜蘭菌寶貝博物館為全台唯二入選景點。

彩虹眷村每天吸引逾3000觀光客

位於台中市南屯區的彩虹眷村近年成為國際知名觀光景點，曾獲選英國旅遊網站全台十大Instagram打卡點、日本網友最想去的拍照景點。「世界的秘密奇跡」（Secret Marvels of the World）選出全球三百六十個遊客可能不熟悉、但值得探索的驚奇景點，彩虹眷村也入選。

「世界的秘密奇跡」書中提到，彩虹眷村過去為眷村，村子的人口逐漸移出，「彩虹爺爺」黃永阜是一位退伍軍人，也是現今村子裡唯一的村民，他在村子沒落時，用畫筆彩繪出一幅幅具童趣的畫作，大膽活潑的色彩，讓曾經被戲稱為鬼城（a ghost town）的村落，搖身一變成為當地知名景點，黃永阜也被稱為「彩虹爺爺」。

市府指出，彩虹眷村每日吸引三千至五千人到訪，包括東南亞、泰國、日本、香港等國際觀光客。由於建物老舊，屋頂、樑柱等損壞，市府去年編列三百七十三萬元經費整修，修繕工程今年六月完工。

菌寶貝博物館以微生物為主題

宜蘭「菌寶貝博物館」是全台第一家以微生物為主題的觀光工廠，在這裡可以打破對菌類的迷思，還能親手體驗培養菌類。

菌寶貝博物館副理簡心緹說，菌寶貝博物館由拜寧生物科技集團結合台灣和美國的微生物專家打造而成，民眾在館內可以了解菌的種類、好菌和壞菌、菌類在生活上的應用，還能了解菌類的歷史。

簡心緹說，博物館內的ＤＩＹ體驗活動種類多元，包含健康種子北蟲草接菌，遊客帶回去培養四十五天後，就能拿來泡茶或煮雞湯。「菌寶貝客群廣泛，老少咸宜，來這裡可以學習到微生物相關知識。」