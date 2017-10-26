在地人推薦 首選草衙道、哈瑪星、西子灣

2017-10-26

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄入選孤獨星球十大旅遊城市第五名，高雄居民認為是因為高雄山、海、港合一、景觀條件優；有人覺得高雄人情味濃且物美價廉，是吸引背包客主因。但也有民眾建議，交通跟語言再加強，會讓更多背包客、遊客喜歡高雄。

去年開幕的高雄草衙道吸引不少背包客造訪，草衙道行銷經理許葆貞表示，高雄整體城市建設不斷有亮點，涵蓋人文與天然美景，加上交通便捷，是吸引背包客主因。她建議，語言便利性若能再提升，可讓遊客更直接感受高雄的熱情，推薦景點除自家草衙道外，哈瑪星與西子灣是首選。

高雄旅行公會理事長吳盈良則分析，高雄具備山、海、港合一的觀光環境，條件獨特且優異，加上南部低廉消費與多元美食，讓觀光充滿潛力，交通層面如果再加強，會讓更多背包客願意來高雄走走。他推薦景點包括美濃、寶來等風景區。

時常出國自由行的工程師張博洋覺得，文創能量強大的駁二藝術特區，對外國背包客最有吸引力，但建議相關單位應加強說故事的能力，透過歷史、文化深化旅遊品質，也能給背包客更深印象。

高雄好過日（社造團體）社員李欣翰同樣有許多旅遊經驗，他認為背包客喜歡體驗在地文化，高雄的左營、鳳山等區有古蹟有美食，對背包客有高度吸引力，但如果能提供更便利的運輸周遊券，可讓背包客、甚至一般遊客更有興趣。