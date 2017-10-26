孤獨星球10大旅遊城市 高雄第5／亞洲唯一進榜 指南讚譽高雄為藝術、文化、音樂綜合體

2017-10-26

〔記者蕭玗欣、王榮祥／綜合報導〕知名旅遊書籍「孤獨星球」（Lonely Planet）公布二○一八年全球十大旅遊城市，高雄名列第五，是亞洲唯一入榜城市。觀光局表示，孤獨星球是具參考價值的國際性旅遊指南，獲選城市不僅能獲得更多國外觀光客關注，也為城市注入更多活力；高雄市府昨表示：「這代表城市印象翻轉有成！」

孤獨星球是全球知名的旅遊指南出版社，一九七二年在澳洲創立，是第一本針對背包客撰寫的旅遊書籍。

孤獨星球指出，高雄是一個藝術、文化和音樂綜合體，對於喜歡港口城市的遊客來說，還有壯觀的郵輪碼頭；輕軌系統將高雄古蹟相連，若一路向北，還能從小岡山「岡山之眼」遠眺台灣海峽，是一個正在蓬勃發展的城市。

高市：城市印象翻轉有成

高雄市觀光局長曾姿雯透露，孤獨星球年初曾拜會觀光局，探詢高雄好玩、美麗的地方，當時觀光局推薦包括岡山之眼等多個景點，高雄能獲選，是市府團隊努力成果，會繼續強化軟、硬體，讓高雄旅遊更有質感。

據觀光局一○五年統計，國外觀光客最有印象的台灣城市分別為，台北（八十四．五％），其次是新北（五十八％）、南投（卅一％），再來才是高雄（廿八％），其中西子灣、愛河、旗津等景點都是外客最愛。

駁二特區最受文青青睞

旅遊業者分析，高雄特色美食多元，加上有捷運、輕軌，交通便利性高，近來成為觀光客心中最有魅力的台灣城市；雄獅旅遊國旅產品副理李建澤表示，高雄交通便利，自捷運開通後，也在沿線開發各種觀光景點，尤其以「文青」氣息最重的駁二特區最受青睞。

易遊網公關林昭君也表示，高雄不僅有國際機場、港口，近來增設捷運、輕軌，滿足各種客群的交通需求，並新增許多旅遊元素，受到旅客的歡迎。高雄非常積極爭取大型活動演出，如知名樂團五月天和歌手張惠妹今年都曾在高雄舉辦演唱會，帶動旅遊及住宿需求。

高雄有許多大型知名夜市，如凱旋、金鑽夜市；到旗津可以吃海產、到美濃有客家美食可以品嚐、旗山則盛產各種香蕉，有香蕉冰棒、麵包、蛋糕，對國外觀光客來說非常新鮮。