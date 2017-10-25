捕蜂捉蛇諾回歸農政 賴揆：機動性不足

2017-10-25

〔記者林良昇、鍾麗華／台北報導〕行政院長賴清德日前在立法院答詢時說消防員捕蜂捉蛇是「做功德的事情」，引發消防員工作權益促進會不滿，昨到行政院外演行動劇抗議，要求政院承諾回歸農政單位。賴揆昨在赴立院備詢前受訪表示，他沒有對消防員不敬的意思，但農委會人力缺乏，沒有能力執行，必然要委外，機動性會不足。

消防員工作權益促進會副理事長余宗翰說，行政院政務委員吳宏謀今年初召開跨部會協調會議，已拍板定案捕蜂捉蛇業務回歸農委會。且「消防法」中明確規範消防員本業是預防火災、搶救災害、緊急救護。他們並沒有受過捕蜂捉蛇的正式訓練，用的器材設備相當簡陋，若出事了，就是折損人力，也影響後續救災，應該回歸本業，讓消防員可以專心救人。

賴揆昨到立院備詢前受訪時解釋，「做功德」一說是他根據經驗做的回答，產生錯愕一定會有，會進行調整。

賴清德說，政府是為人民存在，國人對政府期待很高。以消防救災工作來說，台南市曾遭遇地震、每年遇颱風侵襲，論工作範圍都屬於消防隊的工作，但國軍都出動，國軍也沒有講救災不是他們的工作，只要人民有需要，國軍沒有推辭。

賴清德強調，他知道消防員工作權益促進會的心聲，已責成行政院了解目前執行的情況，有詳細結果會跟外界報告。