生食易感染 李斯特菌症將列法定傳染病

2017-10-25

〔記者林惠琴／台北報導〕近年國際發生多起因食用遭李斯特菌污染的沙拉、即食肉品或哈密瓜等造成大規模疫情，美國、加拿大、澳洲、歐盟已將李斯特菌症列為法定傳染病監測項目，我國衛福部疾管署昨宣布，已預告將李斯特菌症列為第四類法定傳染病，預計明年元旦上路。

疾管署副署長羅一鈞表示，李斯特菌症主要透過吃下受李斯特菌污染的蔬果、生乳、乳酪、肉品、熱狗、魚蝦、冰淇淋等食物而感染，大部分流行與食物污染有關，但受感染孕婦也可能經胎盤或產道傳染給新生兒，造成母子垂直感染。

疾管署防疫醫師黃頌恩指出，年長者、免疫力低下的族群及新生兒感染後，可能引發敗血症或腦膜炎等嚴重疾病，甚至死亡，致死率可達2至3成；孕婦感染後則可能導致流產、死胎、早產，或於分娩時經產道傳染胎兒，造成新生兒敗血症或腦膜炎。

過去疾管署曾蒐集國內部分醫院資料，從2014年9月至2016年6月，共109人罹患李斯特菌症，以65歲以上為大宗，並有2例是母子垂直感染。羅一鈞指出，初步推估，國內1年約50至100例不等個案，但此數字仍被低估，實際應該更多。

黃頌恩也提醒，李斯特菌在4度空間仍可存活、持續生長，食物也不可久放冰箱，應該儘速吃完，且食物至少加熱至73℃以上，才可滅絕李斯特菌，建議要避免生食，水果則須注意徹底洗淨、削皮後再食用為宜。