青年儲蓄帳戶 目標5千僅744人進職場

2017-10-25

〔記者林曉雲／台北報導〕不敵升學主義和文憑主義！教育部推動青年儲蓄帳戶，補助高中職畢業生「先就業再就學」，今年首年辦理目標設為5千人、編列1億2300萬元經費，但只有2383人申請，最後更僅媒合744人至職場工作，距離目標差距甚大；立法院預算中心報告直指，辦理成效不如預期，教育部明年擬再編4億2500萬元，應檢討覈實編列。

教育部青年儲蓄方案從今年起分6年編列經費，教育部總經費27億元，是總統蔡英文相當重視的政策，立法院教育委員會預訂明天聽取教育部長潘文忠業務報告，後續將展開明年度預算審查。

平均26K 大多製造業

依立法院預算中心分析報告卻顯示，教育部在今年3月調查有意願參與青年儲蓄帳戶方案職場體驗計7653人，學習及國際體驗計899人；但今年5月起實際申請職場體驗者卻僅2383人，學習及國際體驗者18人；而最後職場體驗實際媒合成功的人數更僅有744人，學習及國際體驗參與者僅5人，與目標人數差距甚大。

報告並指出，整體平均薪資為2萬6888元，以製造業322個職缺最多，占43％，該業平均薪資為2萬7939元，但也出現最高達4萬5500元的薪水；次為零售及餐飲業。

教育部：將繼續宣導

教育部執秘王俊權無奈坦言，很多家長和學生仍選擇升學，高中升學率近96%，高職也近8成，儲蓄戶方案要和各大專校院搶學生確實很難。

教育部次長姚立德和主秘朱楠賢近日親自探視進入職場工作的青年，了解想法，預計將加強宣導，參加此方案、工作兩年即有資格循專案升學。

王俊權表示，教育部會繼續做好配套及宣導，明年應較樂觀，該方案是行政院核定，相關預算也依計畫編定，未用完的預算將依會計規定辦理。

楊姓大一生直言，高職班上40位學生，只有2人畢業後去工作，其餘都升大學，因能選的工作有限，薪水也低，政府每月補貼5千元也難吸引人，不如在大學廣推產學合作，升學與職場實習都有。

學生：薪水低、選擇少

全教總理事長張旭政表示，國際或許會著重工作經驗及實績，但台灣社會仍以學歷文憑為重，家長會擔心孩子只有高中學歷顯然不夠，教育部要如何讓家長安心很重要。