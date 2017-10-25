蛋雞場評核差 染疫撲殺不補償

2017-10-25

〔記者吳欣恬、黃以敬／綜合報導〕今年國內雞蛋先後遭受禽流感、戴奧辛和芬普尼等事件重創，為提升蛋雞場管理安全，農委會要求全台蛋農首次接受教育訓練課程，本月底將告一段落。農委會昨表示，將在年底前全面評核所有蛋雞場的生物安全，未來每季一次，只要當年有兩次不合格者，禽流感撲殺將不補償。

芬普尼建議容許量10ppb

此外，對於雞蛋雞肉是否制定芬普尼殘留標準，農委會9月開專家會議，原決議先做1年研究再決定，由於賴清德院長要求早點訂出標準，農委會表示，衛福部1月委託農委會藥毒所增訂農藥的肉品殘留標準，其中就包括雞蛋的芬普尼標準，藥毒所已將研究報告送交食藥署，並提出建議值10ppb，比歐盟的5ppb高，但比日本20ppb、美國30ppb低。

藥毒所表示，雞飼料黃豆、玉米、小麥大多是進口，芬普尼可合法用在植物難免殘留，雞吃下也難免殘留，因此要訂出合理標準，國外已有做芬普尼的動物實驗，原則是不能超過每日容許攝取量ADI80，台灣剛起步，把動物、植物所有芬普尼殘留量規定加總考量，綜合考量國內外的實驗數據及動植物殘留量後，建議雞蛋殘留容許量為10ppb。

一度與農委會意見不一的衛福部食藥署昨則表示，年底將召開諮議會，由專家學者研議雞蛋的殘留容許量，預計最快明年公告。

每年不合格不可逾兩次

針對養雞場先後爆出問題，農委會主委林聰賢上個月宣示，未來對於沒達到完善生產結構的畜牧業者，如經輔導也無法達標準，將設法讓其退場。農委會畜牧處10月起針對全國1600多場蛋雞場辦理教育訓練，月底將統整名單上網公開。

第25場蛋農教育訓練昨在彰化芳苑鄉公所進行；陳姓蛋農說，希望政府能規劃一個正確用藥的版本，讓業者能有所依循，也減少食安疑慮。彰化縣防治所獸醫謝一美建議，先把有機物掃乾淨清除掉，就會降低病菌，也可減少消毒成本。

農委會表示，年底前將全面評核蛋雞場的飼養環境，包括是否有消毒池、圍網、人員進出是否更換衣鞋，並採非開放式飼養等，未來每季評核一次，如有養雞場評核兩次不合格，當年如有染禽流感，雞隻撲殺將不補償。

農委會規劃明年初將全國3000場土雞場納入教育訓練對象，白肉雞和鴨鵝也將陸續納入，全面提升家禽業飼養的水準。