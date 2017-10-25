輕颱蘇拉明後天接近台灣 未來一週涼颼颼

2017-10-25

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年第廿二號颱風「蘇拉」（Saola，越南命名）昨下午兩點生成，氣象局表示，輕颱蘇拉昨距離鵝鑾鼻約兩千多公里海面上，估將一路朝琉球、日本方向前進，週四、週五最靠近台灣。若颱風靠得夠近，可能造成降溫或降雨，但更需注意的是颱風遠離後，緊接著週六會有另一道東北風，全台低溫將再下滑一到兩度。

週六低溫再降一、兩度

今天水氣減少，基隆北海岸、宜蘭地區降雨，大台北有陰雨，但有機會看見陽光，中南部多雲到晴。白天高溫北部可達廿五度，中南部廿二到卅度，東半部也有廿五到廿七度，但西半部清晨、夜晚低溫僅十八到廿度。

氣象局預報員林柏東表示，預估輕颱蘇拉會北轉、朝日本方向前進，由於路徑變數還很大，若距離台灣很近，外圍環流可能影響東北風威力，迎風面的北部、東北部可能會降雨、降溫，但目前看來機會很小；而蘇拉增強的機率也不大。

中南部日夜溫差逾10度

蘇拉週末逐漸遠離台灣，但週六會有另一波東北風南下，威力可能更強，全台氣溫恐再下降一到兩度。氣象局也提醒，隨著季節轉換，未來一週全台都是偏涼的天氣型態，白天北部可能會有廿六度高溫，中南部可能上升到卅度，清晨、夜晚溫度可能掉十度以上，民眾要注意溫差。