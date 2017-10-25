加速AI產業發展 科技部找新思科技助陣

2017-10-25

〔記者蕭玗欣／台北報導〕科技部投入超過百億元的ＡＩ（人工智慧）計畫，找來產業助陣！科技部長陳良基昨召開「產業加持、打造ＡＩ策略鐵三角」記者會，宣布國家研究院與半導體設計軟體公司新思科技簽訂合作意向書，新思在科技部的半導體射月計畫及ＡＩ創新計畫中，將提供晶片設計工具，加速台灣ＡＩ產業發展。

提供AI晶片設計工具

ＡＩ是下世代台灣科技發展的主軸，科技部預計未來五年砸下一百六十億元，打造ＡＩ創新生態環境。其中半導體射月計畫為期四年，每年投入十億元，補助培育台灣半導體產業人才；ＡＩ創新計畫則是五年五十億元經費，鼓勵人工智慧基礎技術、智慧醫療、金融科技、智慧製造等人才與技術研發。

陳良基表示，科技部推動ＡＩ研究是以「小國大戰略」的思維出發，打造由人才、技術、場域及產業組成的ＡＩ創新生態圈。他解釋，ＡＩ晶片只有指甲般大小，上面卻要放幾十億個電晶體，國內雖有台積電可製造晶片，但晶片設計前還需要有設計工具協助，讓國內研究人員可做出最好研究與設計。國研院一年約有一千多位教授、三千位學生參與ＡＩ計畫，新思科技則是全球領先的晶片設計廠，提供的技術讓參與計畫的師生擁有與世界同步的設計工具，可說是國人進入ＡＩ產業的里程碑。

台灣新思科技總經理李明哲則強調，個人電腦、手機等半導體應用市場已開始下滑，加上台灣政府打造ＡＩ創新環境的政策驅使，國內晶片設計產業正面臨技術快速變遷及產業結構調整的時機，新思希望透過引進ＡＩ相關創新技術，提升ＡＩ晶片設計效能和縮短產品上市時程，協助台灣在全球ＡＩ應用市場搶得先機。

國研院院長王永和指出，國研院與新思在晶片設計服務上有長期良好合作關係，未來將在ＡＩ技術發展有更密切合作，國研院晶片中心、奈米中心及國防中心也將參與執行半導體射月計畫與ＡＩ主機建構計畫，提供國內研究ＡＩ晶片及創新應用需要的研發平台和服務。