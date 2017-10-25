普悠瑪號玉里段出軌 300乘客虛驚

〔記者王錦義、鄭瑋奇／綜合報導〕台鐵東部幹線又傳出列車出軌意外，是近兩年來第四次，且是普悠瑪號首次出軌事故！
台鐵四三一次台東開往樹林的普悠瑪號，昨天下午四點廿分在花蓮縣玉里三民車站附近，第二至六車發生出軌事故。所幸列車當時準備交會，已先減速，車上近三百名乘客沒有人受傷。由於在站內出軌，未影響到花東單線通車。台鐵局表示，出軌車輛已於深夜完成搶修，今日列車都將準點行駛，事故原因正由行車保安委員會調查中。
二到六車出軌 事故原因待查
「嚇死我了，以為車子要翻車了。」當時坐在第二節的蔡小姐心有餘悸地說，列車突然搖晃得非常厲害，很像是在石頭上跳動。還好列車長安撫大家，而且列車很快就減速，虛驚一場。
花蓮站站長林德香說，列車長吳惠卿察覺後，立即請大家抓緊坐好，並向司機確認，所幸列車準備交會，已經先減速，未造成傷亡。列車停下後，台鐵引導大家下車，步行到三民站轉搭區間車四六三七車次；花蓮站則新編一組普悠瑪四三一車次，接駁旅客繼續北上，並提供三百份餐點及礦泉水。
誤點64分鐘 乘客可全額退費
台鐵局說明，該路線是單線區間，但車站內有三股道，普悠瑪號出軌位置非在客運正線，主要影響到列車待避、交會，經過該區間列車，平均延誤十五至二十分鐘，但路線未中斷。而搭乘四三一次普悠瑪號旅客搭乘新編組特開列車時，較原訂開車時間晚六十四分鐘，可於一年內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間、等級列車一次。
加上昨日出軌事故，台鐵今年已發生十起出軌事故，其中七起影響客運列車與旅客。台鐵局表示，前兩年各有十一起出軌事故，今年並未特別多，但正線出軌次數較以往多；主因是使用駝運車承載故障車輛時出軌，及老舊車輛行走裝置故障造成。