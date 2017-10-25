桃機南跑道修補裂縫 下週三封閉16小時／單跑道作業 兩百四十個航班受影響

2017-10-25

〔記者姚介修、鄭瑋奇／綜合報導〕桃園機場將在十一月一日晚間至十一月二日中午，關閉南邊跑道十六個小時，以維修跑道上的裂縫，屆時只能維持單跑道作業，預計影響近二四○個航班。

三個待補裂縫 不影響飛安

據了解，南跑道上主要有三個裂縫，最長裂縫六十公尺，寬度二到三公厘，目前不影響飛安。但如果不及時填補修復，裂縫將持續擴大，所以桃機決定封跑道一次補修完成。

交通部航政司副司長葉協隆表示，此事不需提報交通部，但提醒桃機必須與航管單位及航空公司做好協調，儘量減少對旅客的影響。

桃機公司說明，南跑道屬於柔性跑道，缺點是容易破損及產生裂縫，但優點就是維修養護時間快速，刨除、瀝青鋪面及冷卻，最多只需十六小時。如果是剛性跑道，可能要花上一到兩天。

這次封跑道維修養護的日期是十一月一日至二日，實施時間可能是一日晚上八點到隔日中午十二點，或是一日晚上九點到隔日下午一點，待航管看時間帶確認，粗估影響近二四○個航班。航空公司表示，昨已開會協調，今天還會再溝通，希望將影響程度降到最低。若天氣許可，施工時間還是以十一月一日為主。

外界質疑品質有問題

桃機南北跑道長年使用、超齡老舊，分別在二○一四及二○一五年關閉整修。由於單跑道運作造成航班塞機，因而南跑道在二○一五年元月完工未驗收就搶著開放。同年十月，飛機滑行將柏油翻起，長榮一架起飛航機的輪胎捲起柏油塊，將飛機的水平安定面打破，所幸班機還是安全抵達目的地，桃機事後調查，確認施工不良導致。對於南跑道出現裂縫，外界指向品質問題。

廠商稱按規定施工，是交通部執意啟用，且跑道受損也不見得是施工問題。

桃園機場北跑道工程則是換廠商施工，同樣是柔性跑道，沒有破損等類似問題。