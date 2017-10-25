高雄輕軌下月收費 嗶一下只要10元／僅一卡通、遠鑫卡可使用 悠遊卡因分攤金爭議仍在協調

2017-10-25

〔記者王榮祥、黃建豪、鍾泓良／綜合報導〕高雄輕軌十一月一日起正式收費，全線採一段票收費，現場購票原價卅元，持電子票證就可以十元優惠價搭乘，等於打三．三折，鼓勵乘客多用電子票證。高雄市民反應普遍良好，認為有競爭力、增加搭乘意願；也有人建議應縮短現行十五分鐘的班距。

全線一段票 現場買票30元

目前高雄輕軌接受的電子票證僅有一卡通、遠鑫卡（Happy Cash）。另愛金卡（icash）正積極辦理相關程序，悠遊卡則卡在悠遊卡與高捷對加值機分攤金的爭議。悠遊卡先前即因不接受分攤金比例、未在高捷設加值機，爭議也波及輕軌。

高雄輕軌第一階段C1到C14站全長八．七公里，東自前鎮區籬仔內、西到鼓山區哈瑪星，途經夢時代、台鋁、高雄展覽館、駁二等指標景點。其中C3前鎮之星站與高捷紅線凱旋站緊鄰、C14哈瑪星站與高捷橘線哈瑪星站相連，建構起捷運、輕軌第一個路網。

高雄輕軌一階於二○一五年十月啟動試營運，初期僅開通四站，後來陸續增加站次。今年九月底十四站全線通車，十月底前均為免費搭乘，十月份平日運量約一萬五千餘人次，假日可達兩萬至兩萬三千餘人次。

電子票證優惠到明年228

輕軌上午七點到晚上十點發車、班距十五分鐘。持電子票證票價十元的優惠將到明年二月廿八日止。轉乘其他運具、敬老及博愛身分均不另提供優惠。月台及列車上均有刷卡機，無電子票證者須於月台售票機購買紙票（單程票），票價一律卅元。

此外，高捷也提醒無票乘車除需補繳當趟車資，另依法可處罰原票價五十倍的違約金（一千五百元），正式收費後將同時啟動稽查機制，乘客如遇稽查驗票時請主動配合，拒絕配合查票者，依法可處一千五百元以上、七千五百元以下罰鍰。

悠遊卡董座嗆走法律途徑解決

對於一卡通可在北捷使用，悠遊卡則不僅在高捷無法加值，連高雄輕軌都不給嗶，台北市長柯文哲昨稱他持多元開放態度，願意先釋出善意讓人家可以進來，但還是忍不住「哼」了一聲，才說「要看他們誠意」。悠遊卡董事長林向愷指出，現在只能走法律途徑，會採取較激烈手法，可能向公平會告發，這週內會有明確決定。