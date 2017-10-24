「心因性疾病」作祟 小三不愛愛 陰道就狂癢

2017-10-24

記者林惠琴／台北報導

一名40歲單身女主管與有婦之夫交往、發生性關係，只要有幾天沒有性行為，她就覺得陰道悶癢、不斷想要搔抓，在男方感情變淡疏遠後，情況日益惡化，至婦產科就醫，卻又未發現感染情形，經轉診至精神科，原來是「心因性陰道搔癢症」作祟！

開業精神科醫師楊聰財表示，類似此個案的情形並不常見，在排除陰道發炎情況下，經問診及心理評估後，診斷其為「心因性陰道搔癢症」。

楊聰財解釋，近來民眾生活壓力大，負面情緒若無法紓解、長期沒有改善，就很容易引發「心因性疾病」，求診患者明顯增加。最大特點為患者覺得身體出現疼痛、搔癢等生理症狀，但就醫檢查卻又找不出問題。

楊聰財指出，該名女病患單身太久，突然遇上很談得來的對象，性愛過程讓她充滿征服感，因此不發生性行為就感到不舒服，但當「小三」卻又讓她充滿罪惡感，多重因素導致出現心因性陰道搔癢症，加上後來男方覺得有愧家庭，開始避而不見，更讓她的症狀愈來愈嚴重，且相當焦慮、情緒低落，甚至出現失眠。

楊聰財強調，臨床上將此類患者歸類為「身體症狀障礙症」，病人通常個性較神經質，容易有精神壓力。此外，若有憂鬱症、焦慮症等家族病史，情緒較為敏感，可能較會鑽牛角尖，罹患風險也較高。

楊聰財提醒，當身體出現莫名不適，且超過兩位非精神科醫師都檢查不出生理病因時，可能就是心因性疾病，建議至精神科就診，接受正確評估與處置，以利改善症狀。