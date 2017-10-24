102歲阿嬤 想飛半個地球看孫

2017-10-24

記者洪美秀／專題報導

10月28日是重陽節，在醫療及衛生環境持續改善下，據衛福部社會及家庭署最新統計，台灣百歲以上的人瑞有3063人。但能自主行動、甚至出國的人瑞不多見；新竹市102歲的殷素珍奶奶，可說是活力人瑞的典範！

殷素珍今年10月初才跟兒子媳婦搭飛機到菲律賓旅遊、探視孫子，「沒有那麼老的人還在坐飛機呢！」機場通關人員對她這麼說。殷素珍笑說：「如果機票免費，我還要去英國看孫子，還要坐飛機出國玩。」

事實上，她行動自如，不管是到機場、搭飛機，她都不用人攙扶，到菲律賓的度假村一樣四處走動，食物也跟大家相同，只是吃得清淡些。熱愛出國旅遊的她，去過美國、韓國、日本等國家，現在她的願望是到英國看留學的孫子，去白金漢宮走走。

不自認是老人 家務一手包

個性開朗、總帶著微笑的殷素珍看到有人到訪，頻拉著手說：「我早上去買了菜、來來來，吃點我削的水梨和蘋果。」她平常走近1公里的路到市場買菜、也會在自家庭院澆花、煮飯、整理家務。

除聽力較差，殷素珍體力不錯，也沒有糖尿病等慢性病，眼力更讓人驚豔。光明里長趙強說：「殷奶奶連我外套上繡的字都看得一清二楚。」

殷素珍民國4年生於中國江西省，與先生丁盛炳結婚後，民國38年到香港，48年到台灣安居，育有1子1女。先生85年過世，兒子目前在工研院工作，女兒在銀行上班，2個孫子1個在菲律賓、1個在英國。

評估英國任務 子盼圓母夢

殷素珍的兒子丁國強說，媽媽身體健康、個性開朗、沒有煩惱，很喜歡四處走動，從年輕到現在已出國多次，「媽媽從不認為自己是老人，媽媽健康快樂，就是兒女最大的福氣」。

對媽媽想再搭飛機到英國，丁國強說，會努力實現媽媽的願望，雖然搭機要10幾小時，但會認真評估，陪媽媽完成這個「超級任務」。