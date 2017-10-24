硬體不足、產業鏈不成熟 學習動力堪憂

2017-10-24

〔記者吳柏軒／台北報導〕為跟上新興科技腳步，大專校院急追，如將傳統傳播領域以VR（虛擬實境）帶入轉型，或成立點子工場協助畢業生以VR創業。然而，台灣VR產業鏈尚未成形，畢業生出路堪慮，中小學基礎教室仍需多加建置，VR內容及品牌亦不足，相關問題仍待扭轉。

政大數位內容學程教授陶亞倫說明，VR除了眼睛的「欺騙」，連身體五感都須帶入螢幕，再加上網路雲端，可開發出「分身」讓人在虛擬空間互動，未來發展可期。

教部︰媒合跨界人才解決問題

政治大學傳播學院副院長陳儒修指出，配合數位及新創媒體發展，7年前就與資訊科學系合作研擬「數位內容學程」，如今碩士學程已培育不少具跨域整合的人才，也推出各式VR與傳播結合的相關特展作品。

台北科技大學點子工場中心主任、互動設計系副教授曹筱玥也表示，系所追求與時俱進，兩年前開始構思VR教育，採設計專題導向，鼓勵學生跨領域組團隊開發VR，如VR服裝秀、VR演唱會等。更協助畢業生創業，如畢業生嚴堯瀚便曾開發VR體感遊戲《白堊世》，如今新創公司更鎖定中小學教材，將數學幾何、物理原子等抽象內容，用VR呈現增添學習趣味。

但教育部次長姚立德坦言，國內VR生態鏈不完整，廠商意願不高使技術商轉慢，導致VR領域的畢業生專業出路難尋，中小學則面臨VR科技基礎建設不足等。未來將努力媒合跨領域人才，以產學專班等吸引業者進駐，協助業界創造高價值VR品牌，也會為中小學改善設備與平台，讓更多學生可在VR、AR情境中探究與學習。