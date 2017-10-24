教部拚科研 VR課程從國小扎根

2017-10-24

〔記者吳柏軒／台北報導〕科技日新月異，教育部明定今年為「VR（虛擬實境）教育年」，規劃整套科研教育。除將建置百所中小學的自造教育與科技中心，也擬補助8所高中成立新興科技推廣中心。大專方面則已盤點68校139門VR課程，教育部將花千萬元讓大專與中小學合作，開發VR教學應用教材，讓台灣科研迎頭趕上。

60億打造國中小數位教育

除傳統的國文、英文、數學，資訊科技也成未來學生必備能力，中國、美國、英國早逐步將科研教育向下扎根，不少孩童國小階段就學習電腦程式。教育部則規劃在12年國教課綱中增加科技領域，研擬國中、高中階段必修程式語言。也希望同步提升大學生的資訊能力，未來5年內將透過高教深耕等計畫，讓半數大學生都學過程式設計，增加未來就業競爭力。

8高中成立科技推廣中心

教育部次長姚立德說明，未來科研走向未明，但必須開始培養人才，經盤點大專校院，已有68校開設139門VR相關課程，產學合作約60件，金額達2100多萬元。

至於高中端，國教署去年推動VR行動體驗車巡迴偏鄉，啟發師生對VR等新興科技興趣，也投入相關VR、AR（擴增實境）當作教學工具，如台北市復興高中用3D眼鏡及全景圖呈現歷史人物及其生活，台中市台中女中也用AR導入地球科學、生物科等活動。明年更將補助8所高中成立區域推廣中心，進行物聯網、AI（人工智慧）、AR及VR等新興科技推廣。

國中、小階段則是去年起開始補助打造「自造教育與科技中心」，目標是100校，由前瞻基礎建設計畫中核撥相關經費近60億元，強化數位學習與學習資訊的應用環境。

半數大學生須學程式設計

「新興科技是一朵花，等到合適的氣候跟環境就會盛開。」姚立德認為，科研是未來趨勢並與各行各業連接，如室內設計可用VR換牆壁地板，醫院也開發VR開刀技術，土木工程則用AR來維修管線等，而在教育方面則可在生物、地理等科目上，將抽象概念轉化為立體影像，增添學習趣味，應用無限寬廣。