軌道轉乘客運 明年半票優惠

2017-10-24

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部長賀陳旦昨表示，交通安全價值是責無旁貸的首要施政目標。交通部明年編列近四千億預算，陸運方面較上年度增加卅九億元，目標交通事故死亡人數三年減十五％。另也增編兩億元，提供軌道轉乘客運優惠，客運可望全程一段票或半票優惠。

陸運共增加卅九億，主要用於「酒駕零容忍」計畫中加重罰責、多元矯治、民間自律等。近三億元用來宣導道安，主要對象為年輕學生與高齡者兩大族群。其他還包括，強化駕駛人訓練與管理、善用科技輔助執法、提升大型車輛行車安全等。

發展公共運輸方面，交通部明年度編列五一二．七七億元，其中，軌道轉乘公路或市區客運，將增編兩億元補貼。公路總局副執秘梁郭國表示，目前規劃提供一段票或半票優惠，重點區域在於桃捷沿線、台中鐵路高架化路線與台鐵沿線地區。各縣市既有的轉乘優惠措施、例如北市今年提出幹線公車轉乘優惠等，將並行辦理。

此外，台鐵傳將於明年漲價，引發各界反彈，立委昨於立法院砲聲隆隆，擔心台鐵喊漲恐帶動「萬物齊漲」，交通部應嚴格把關，捍衛民眾權益。

交長：台鐵漲價沒有時程表

賀陳旦回應，台鐵漲價前，最起碼要改善東部訂票與轉乘兩大服務，目前「根本還沒走到這一步」，也完全沒有時程表。台鐵局長鹿潔身則說，基本費率均按照里程來計算，世界各國皆然，目前僅提出想法。