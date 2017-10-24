捕蜂捉蛇任務 農政、消防協調分工

2017-10-24

〔記者吳欣恬、簡惠茹／台北報導〕捕蜂捉蛇由哪單位負責引發爭議，行政院長賴清德日前指消防員捕蜂捉蛇是「做功德」，移給農政單位恐不周延。消防員工作權益促進會今天將赴行政院陳情，呼籲讓消防人員回歸專業；農委會主委林聰賢昨於立院備詢則說明，長期以來的大原則沒變，政策責任都是歸屬農委會，但執行面會牽涉到警消立即性的服務，不是單方面把責任切給對方就能解決問題，農委會會與內政部協調分工。

捕蜂捉蛇有風險且具專業，消防人員組織希望回歸農政單位，前院長林全一度拍板；但賴清德從地方首長的經驗認為，此作法不盡周延，因消防分隊分布廣、機動性好，而不管哪一縣市的農業局處，恐沒能力可承接業務。

部分立委昨質詢這是否代表政策大轉？林聰賢則表示，捕蜂捉蛇分兩部分，一是動物保護，農政單位當然要負責。另一更重要部分是有立即性危險，由於消防局同仁在各地可緊急應變，從保障民眾權益角度，當然是最好的第一時間執行者；因此農政及消防單位應協調建立分工。

立委徐永明質疑，消防員捕蜂捉蛇一旦出事，因不算本務，只能算因公死亡，跟因公殉職的撫恤相差五、六百萬元。對此，林聰賢坦言並不合理，消防員因公受傷，政府都應保障，農委會願再協調。

農委會林務局也宣布，中央已核定一．五億元作為明年度補助地方進行捕蜂捉蛇業務，最高可補助五成，而今年度地方政府有困難，也能提出專案申請。