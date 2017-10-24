「霜降」變「塵降」！中國空污襲台 中南部今明空氣仍不良

2017-10-24

〔記者楊綿傑、蕭玗欣／台北報導〕昨是廿四節氣中的「霜降」，卻已出現「塵降」！民眾除感受到天氣明顯變冷、似乎冬天近了，另由於中國污染物隨東北季風來襲，十八縣市都淪陷在警戒橘的惡劣空氣品質中，其中新北、桃園、高雄甚至有測站達到不良紅。環保署預估，今天起北部空氣會稍好轉，但中南部因持續擴散不佳，空氣品質仍會不良。

18縣市測站達到橘、不良紅

環保署監測顯示，昨天新北市、台北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、外島澎湖縣、金門縣、連江縣等十八縣市，都有測站空品指標AQI達到警戒橘，到傍晚更幾乎全部變橘，新北、桃園、高雄等地區，甚至有部分測站達到對民眾健康有害的不良紅。

環保署監資處長張順欽解釋，東北季風影響台灣，北部空污是季風將中國污染物帶入，今天可能稍改善，中南部則主因本地污染物累積，改善還需一段時間，今、明兩天，中部及雲嘉南地區AQI仍為警戒橘，高屏地區則恐都是不良紅，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）及臭氧（O3），建議心血管、呼吸道疾病患者及老人孩童等敏感族群減少戶外劇烈活動。

嘉義昨晨16.5度 入秋最低溫

「霜降」代表冬天近了、天氣轉冷，嘉義昨晨低溫僅十六．五度，是入秋以來全台平地最低溫，台中、台南永康、桃園新屋低溫也都不到廿度。氣象局指出，未來一週天氣類似，有可能再創入秋新低溫，尤其台中、嘉義易受輻射效應影響，淡水、新竹、新屋等沿海測站也可能降溫。

今、明兩天，北部、東北部氣溫十九到廿六度，花東廿一到廿七度，中部十八到廿九度，南部約廿到卅度；週四以後東北季風減弱，北部、東北部有降雨機會，各地高溫會回升一度左右，但中部地區溫差可能達十二度，提醒民眾早晚要添衣物。

22颱蘇拉今成形 侵台機率低

關島南方海面上的熱帶性低氣壓，氣象局指出，最快今（廿四）日會形成今年第廿二號颱風蘇拉（Saola，越南命名），預估不會直接侵台，未來可能在台灣東部海面北轉，朝日本、韓國前進，若北轉時距離台灣近，週四、週五全台低溫恐再下探，降雨也會更明顯。