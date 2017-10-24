縣市拒拆違規農地工廠 補助減半／政院祭鐵腕 首波17家 最遲12月展開強制拆除

2017-10-24

〔記者吳欣恬、張聰秋、蔡宗勳、丁偉杰／台北報導〕史上最大的違建拆除作業將正式啟動！行政院祭出鐵腕，近日核定「拆除農地上新增違規工廠行動方案」，本週就將發文協請各縣市配合拆除違規工廠，且拆除作業將與地方補助「連動」，縣市拆除延宕、補助也將延後發放，如到明年仍不拆除，中央甚至將代位執行拆除，縣市補助則將減半發放。

為清除農地毒瘤、確保農地農用，農委會日前盤點農地，查出五萬家違章工廠侵佔一．三萬公頃農地，其中兩百八十六處疑似去年五二○後新增的違規工廠，現地勘查後鎖定卅四家，九月公布第一波十七家優先拆除，新北一件、台南一件、高雄一件、彰化八件、嘉義二件。但傳出彰化縣等縣市不配合拆除，引發中央與地方政策不一的爭議。

明年還沒拆 中央將代位拆除

行政院上週五核定拆除違規工廠行動方案，除對違規工廠開罰，農委會、經濟部等本週將發文縣市要求拆除，十一月公開違規工廠確切地點並每週公布進度，縣市可先要求業者三十天內自行拆除，最遲十二月會展開強制拆除。

農委會指出，縣市如不配合拆除，將影響公共建設和行政管理相關地方補助款發放，延後拆除、補助就延後發放，如到明年八月方案執行期限截止仍未拆除，中央將會代位執行拆除，地方補助則減半發放。

中央組專案小組協助排除抗爭

拆除經費將先由農業發展基金支應，一家○．二五公頃工廠估需一百一十二萬元，拆三十四家估需四千萬元，遭拆除工廠事後仍須支付費用。中央將組專案小組督導並協助縣市，必要時會動員檢警排除抗爭、維持秩序等。

彰化占8家 縣府拒拆態度軟化

行政院祭鐵腕要求拆除違規，彰化縣政府出現態度軟化；建設處長戴瑞文昨表示，彰化不是要跟中央對抗，未來縣府會更嚴謹檢視被點名工廠，只要違反「不污染農地、不污染河川、不污染空氣、不影響公安、不逃漏稅」任一項就會拆。意味八家違規工廠被拆機率大增。

農委會副主委陳吉仲則表示，目前和地方縣市溝通「算順利」，地方多表示願配合中央，希望不會走到影響補助的最後一步。

農地重新分類 農業縣市要求補貼

此外，針對國土計畫書預告、農地也將重新分區分類，農業縣市反彈聲浪持續出現。嘉義縣政府昨呼籲，依目前「區域計畫法」，全國農地控管總量七十九萬公頃，嘉義縣只需兩萬公頃農地，未來卻恐分派控管七．一萬公頃，地方稅徵收及都市計畫區土地運用將大受衝擊，中央應對農業縣市設計「補貼」機制，否則農業縣市更無法發展。