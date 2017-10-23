《謠言終結站》喝龍眼枸杞茶 不會減輕近視度數

2017-10-23

記者林惠琴／台北報導

網路流傳「每天喝一杯用龍眼肉、龍眼核（帶核的龍眼）和枸杞沖泡的藥草茶，8個月就讓原本近1000度的視力，下降到只剩200度！」對此，醫師表示，近視分兩種，假性近視可用藥物改善，但真的近視則不論藥物或食物，都無法使其消失，千萬不要輕信謠言。

三軍總醫院眼科部科主任呂大文表示，假性近視是因為睫狀肌緊張而造成，點散瞳劑放鬆睫狀肌，通常就可回復正常，但若是真的近視，則因屈光異常，也就是角膜弧度與眼球長度配合不良，遠方影像無法聚焦在視網膜上，進而導致視力模糊，藥物、食物都無法改善。

呂大文也解釋，有時會提到所謂的「護眼食物」，但並非用於緩解近視，而是利用菠菜、花椰菜等富含葉黃素的食物，提供黃斑部病變等眼睛退化性疾病抗氧化作用。

彰化基督教醫院營養師陳燕華也曾在衛福部國健署網站上說明，從中醫觀點來看，龍眼、枸杞都具有明目功效；從西醫角度出發，枸杞也含有葉黃素，確實可做為眼睛保健食品，但若說要矯正視力則是無稽之談。

呂大文提醒，3C產品盛行、低頭族多，但長時間近看手機螢幕，會讓睫狀肌持續用力收縮，容易增加眼球軸長，加深近視度數，而高度近視患者又是青光眼的高危險族群，因此不可大意。

中華民國眼科醫學會日前提出呼籲，要民眾遵守「螢幕二不」原則，也就是「螢幕不上餐桌」、「螢幕不上床」，以免影響與家人、朋友相處時間，同時避開在床上姿勢不良，或在燈光不足環境下錯誤使用3C，否則恐傷害視力，干擾睡眠品質。