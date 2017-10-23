我強化影響力 搶龐大商機

2017-10-23

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣被國際孤立，對於必須與國際接軌的航空產業而言，更須謀求突破。身為國內老字號的華航，理解「絕不只是賣機票」，積極參與國際事務，並爭取擔任亞太航空公司協會（ＡＡＰＡ）理事，今年更主辦總經理大會，希望打開能見度。

華航資深副總張志潔表示，ＡＡＰＡ雖非政府組織，但影響力不容小覷，包括日本、韓國、台灣、香港、新加坡、泰國等中國以外的亞洲市場主力全部在列，再加上廉價航空，市占率超過八成，聲量極大，在亞太地區具有完全代表性。

過去三年，華航擔任理事，今年輪值主席，得以主持會議、主導大會，明年任期屆滿，預計將爭取連任。

張志潔坦言，台灣在國際上遭遇許多困難，須更積極參與有地位、聲量的非政府組織，華航曾在個人電子裝備攜帶上機議題中，透過ＡＡＰＡ發聲、影響世界民航組織（ＩＣＡＯ），最後改變全球航空界政策管制規範與實際運作。

他表示，華航對國際事務嫻熟，也從不掉以輕心。ＡＡＰＡ檢視航空業運作情形與市場狀況，有助掌握趨勢，也持續讓台灣能被國際看見。

華航董事長何煖軒表示，為提供更優質服務並落實機隊年輕化，除引進十架波音B777機隊，也陸續迎來十四架空中巴士A350-900；並與空中巴士、波音強化合作，全面提升台灣維修、機務工程與技術訓練能力。