華航主導 亞太航協總經理大會將登台

2017-10-23

〔記者陳宜加／台北報導〕讓國際看見台灣！亞太區最具代表性的民航組織、亞太航空公司協會（ＡＡＰＡ；Association of Asia Pacific Airlines）總經理大會，今年移師台灣，由ＡＡＰＡ與華航共同主辦，廿五日將於台北登場。華航強調，透過ＡＡＰＡ可獲得全球最新資訊、開拓國際商業合作，對於台灣業者意義重大。

ＡＡＰＡ是由亞太地區航空公司組成的區域國際組織，一九六六年由華航、菲律賓航空、大韓航空、馬新航空四公司創立「Orient Airlines Research Bureau」，一九九六年改名ＡＡＰＡ。

透過協會獲得全球最新資訊

華航指出，台灣積極爭取參與聯合國發展國際民航事務的世界民航組織ＩＣＡＯ之際，ＡＡＰＡ扮演接軌國際的重要橋梁。例如也屬民間組織的國際航空運輸協會ＩＡＴＡ，全球二八一家航空公司加入，規模龐大，台灣或亞太業者發聲不易；但透過ＡＡＰＡ，不僅能獲得全球各區域航空法案、民航政策，會員得以獲得產業最新資訊，更強化亞籍業者話語權，發揮一定影響力。

今年ＡＡＰＡ總經理大會移師台北，亞太地區十六家各國主要航空公司總經理、高層出席，全球航空界重要人士幾乎都會在台灣。華航二○○四年也曾主辦大會，去年則是在菲律賓、明年將於首爾舉行。

據統計，今年航空貨運、客運需求高於預期，ＩＡＴＡ估計全球航空公司淨利將達三一四億美元，客運需求預計增七．四％、貨運成長七．五％。

華航指出，燃油、勞動力、維修等成本增加，但亞太地區的航空客運需求持續看漲，營運規模已是全球空運市場主力，而ＡＡＰＡ成員市占率在亞太已逾六成，前景持續看好。