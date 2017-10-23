臉書成溫床 一頁商店詐騙竄升

2017-10-23

〔記者陳宜加、姚岳宏／台北報導〕網路科技普及，更多消費者習慣於網路購物，但新興「一頁商店」詐騙型式竄起，每年新增近千件，臉書成為最大溫床。受害者受「限時優惠」、「七天無條件退貨」條件吸引，最後收到舊報紙、垃圾，卻無法退換貨，求償無門。

所謂「一頁商店」，即透過平台或臉書廣告，仿冒知名品牌或平台業者名稱，搭配超低折扣優惠，但商品僅單一頁面，沒有賣家或商品來源等資訊。

買千元仿真肌肉內衣 卻拿到廉價上衣

像是台北陳先生上月透過臉書廣告，購買時下流行的「仿真肌肉內衣」，每件要價上千元，賣家宣稱貨到付款、享有七天鑑賞期。但收到實品卻是一件普通白色上衣，坊間賣不到兩百元，他聯繫賣家退貨事宜，才發現對方所留聯絡資訊為假，物流公司則表示代收貨款，無法協助追回款項。

與陳先生同樣受騙者有增無減，消保會去年接獲三七一一件網購糾紛申訴、年增八百多件；其中含一頁商店在內的網路拍賣糾紛占整體七十二％。消基會也統計，今年一至九月一頁商店申訴達三一九件，且有逐年增加趨勢。

另一種詐騙模式是詐騙集團盜用他人臉書帳號，刊登低價賣舊款手機訊息，還要有意購買者另加LINE帳號，私下洽談交易細節，當買家匯款卻沒收到手機，帳號又被封鎖才知遭詐。165反詐騙諮詢專線統計，從本月九日到十五日，就有一百廿四名民眾受害。

盜他人臉書帳號賣手機 1週124人上當

警方調查，新北市卅六歲石姓上班族，在好友臉書看到PO文說要出售iPhone 7手機，對方要求另加LINE討論細節。雙方用LINE談妥，他依指示匯款五千元至指定帳戶，但過不久，朋友主動告知臉書帳號遭盜用，石男才知遭詐。

另有李姓大學生在臉書看到學姊轉貼出清全新iPhone 7 plus 128G手機訊息，只賣五千元，他轉帳至對方指定帳戶後未收到貨品，自己還遭封鎖，經向學姊確認才知其臉書遭盜用貼文。

165反詐騙諮詢專線提醒，透過臉書購物貼文私下販售「遠低於市價」的商品多為詐騙。若發現周遭親友臉書疑遭盜用，建議到臉書網頁依步驟填寫新密碼和確認email，取回帳號掌控權。

此外，為降低臉書帳號被駭風險，可以在「帳號設定」頁面上，點選「帳號安全」，打開「登入警告」通知，並設定認可的「瀏覽器與應用程式」。也可在「登入許可」中，利用手機驗證碼，多設定一層安全的驗證來登入帳號。