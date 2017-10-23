重污農地優先解編 工廠須繳生態補償金

2017-10-23

〔記者黃以敬、吳欣恬／台北報導〕國土計畫希望將農地化零為整，但農委會盤整確認有六萬七千公頃農地遭非農用及非法佔用。遭違規工廠、農舍、寺廟、餐廳等非農用四萬五千公頃，其中違規工廠一萬三千公頃、高達十三萬家，農委會盤整其中至少有一千公頃平地農地，已遭嚴重污染而無法除污再恢復農作，勢必須先解編轉作其他用途。

農委會規劃讓其中農地工廠群聚或遭長期佔用、嚴重污染的農地，可繳交「生態補償金」而就地解編、轉為工業用地。目前包括彰化水五金、台中大里、桃園市、高雄市、新北樹林柑園地區等，都會朝群聚工廠方式處理，由經濟部主導規劃輔導。

彰化水五金佔600公頃 估收取450億

農委會完成農地污染調查，全台平地農地至少有一千多公頃遭重金屬污染，其中對人體傷害較大的鎘污染面積約三百多公頃、鉛污染約五百多公頃。農委會副主委陳吉仲坦言，這些地要除污到可農用，幾乎不太可能，勢須部份解編作其他用途。

但光是彰化水五金地區，農委會就提出六百公頃農地要解編。若以目前提出的「生態補償金」公式，以當地工業用地一公頃三．五萬和農地一萬多元差額，加上違規一年三十萬、三十年九百萬罰鍰，彰化水五金一家兩公頃、存在三十年的工廠就須支付一億五千萬。水五金地區未來如要解編農地，估計需收取至少四百五十多億。

解編為工業用地不超過1.3萬公頃

陳吉仲表示，水五金地區將是最優先處理，「一區OK了，後面就會很快」，但因涉及私有地，用何模式、執行方案都待與內政部和經濟部等單位進一步討論。他也保證，全台解編為工業用地的農地面積，總數將不會超過目前違規工廠的一萬三千公頃，也一定會要求支付「生態補償金」，絕不會讓農地白白流失。

3萬多公頃被佔用農地持續追蹤

至於後續還有三萬多公頃的農舍、寺廟等更大規模被佔用農地，農委會官員坦言，這更難。但陳吉仲強調，農地農用是蔡總統的競選承諾，會盡力在下一次大選前完成這項任務。