農地分級分區管理 農業縣市：兩面刃／支持者：可確保農地完整 反對者：地價恐大幅下滑

〔記者侯承旭、詹士弘、林宜樟、劉曉欣、蔡文居、陳昀、簡惠茹／連線報導〕農委會推動全國農地分級分區重劃管理使用，農民反應兩極。支持者認為可確保農地完整，反對者擔心農地限制使用，價格恐大幅下滑。地方縣市雖多支持政策方向，但屏東、台南、雲林等主要農業縣市憂心，平地如被大規模劃為農業發展地區，工商發展甚至交通建設都受衝擊、被迫中止，轉型更加困難。
未來農地分五類農發區，一類區只能優先農作，其他分區農地雖可開放部分使用，但需經中央至地方較以往嚴格審議。
農友沈金滿說，農地要完整，才有利農業生產。但二崙鄉農會秘書吳曜宇表示，農地建豪宅是地方政府管理不當，因此限縮農地使用，對農民不公。
林內鄉農會直指，農地分級分區管理是「兩面刃」；農地只能農用，可減少農地炒作機會，降低購地或租金的成本，有利青年農民返鄉從事農業。但農地使用限縮，將造成價格下跌。
屏東：限制使用 衝擊工商、交通
目前國土計畫案建議，第一類農發區包括北部桃園、宜蘭大部份農地；中部苗栗、台中、彰化等優良農地；南部嘉義、台南、高雄、屏東的重要生產區域；東部則是縱谷地區至花蓮新城一帶。
屏縣府發言人黃建嘉指出，屏東過去被中央設定為農業縣，土地嚴格管制，造成年輕人外流、人口老化。未來如被大規模劃為農發區而無法活用，等於宣告工商發展及交通建設被迫中止，希望有更多配套。
雲、嘉：管理不鬆綁 農業縣難轉型
雲林及嘉義縣府均表示，國家落實農地農用不能犧牲農業縣及地主，需有配套，補貼或提供回饋金。且當政府有重大建設時，管理應有鬆綁機制，否則農業縣根本沒有轉型機會。
南市府秘書長吳欣修表示，都市計畫本就由地方負責劃設，並送內政部審查，不需另增一套法規，希望中央慎重，否則地主權益受到影響，恐引抗爭。
宜蘭縣政府建設處表示，農民在意的是農發區和城鄉發展區兩者如何畫分？若被劃定在農發區，原可建築權利又如何保障，縣府會向中央反映。
桃園：積極維護都市計畫農地資源
桃園市長鄭文燦表示，會在不影響宜農農地總量下，積極維護都市計畫的農地資源，對於不利農業生產的環境將考量轉換用途，預計一○九年完成「桃園市國土計畫」。