警遭酒駕撞擊截肢 妻不離不棄照顧 患難夫妻 攜手走紅毯圓夢

2017-10-23

陳昭宏愧疚 僅登記沒辦儀式

〔記者張安蕎／新北報導〕新北市蘆洲警分局警員陳昭宏去年執勤時，意外遭酒駕車輛撞擊，右小腿截肢才救回一命。期間妻子鄭螢姍不離不棄、悉心照顧，助他重返工作崗位，由於兩人當初僅簡單登記，沒有舉辦儀式，新北市政府獲知後，破例邀請兩人參加昨天舉行的聯合婚禮，成為現場第一○一對新人，也讓這對患難見真情的愛侶，一圓舉辦婚禮的夢想。

去年七月，陳昭宏在快速道路上執勤，卻遭酒駕車輛猛力撞擊，整個人被夾在警車及肇事車輛間。他一度命危，歷經七次手術、將右小腿截肢後，才保住性命，擔任護理師的妻子鄭螢姍一路溫情陪伴。經過一年多的復健，陳昭宏上個月重新穿上警察制服，返隊執勤。

陳昭宏回想起九年前經親戚介紹認識鄭螢姍，一開始以通訊軟體勤追，卻一直聊不起來；直到五個月後，鄭螢姍在板橋迷路，透過網路向他求救，兩人才逐漸熟稔，並在緣分牽引下，走向紅毯。

陳昭宏靦腆笑說，他把買的房子登記在鄭螢姍名下，跟她說，若有結婚，房子會有贈與稅問題，「耍了這點小技巧，才讓她點頭登記」，但也因此少了正式求婚及婚禮。

新北聯合婚禮 特邀兩人參加

歷經車禍重傷，陳昭宏對於沒給妻子妥適求婚跟結婚儀式，心有歉意，今年三月在時任警政署長陳國恩協助下，於醫院舉辦求婚儀式，並受邀參加今年新北市聯合婚禮。

「謝謝老婆對我不離不棄！」陳昭宏深情擁吻鄭螢姍，兩人在新北市長朱立倫及副市長侯友宜證婚下，互許終身，也讓人生不留遺憾。

陳昭宏說，傷後最怕造成家人負擔，妻子的照顧，讓他很快復元，他感動又愧疚，感謝新北市府讓他能為妻子披上婚紗。鄭螢姍也笑著要老公「加油」，攜手過一輩子。