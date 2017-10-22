論文造假案餘波 台大通過校長條款

2017-10-22

〔記者林曉雲／台北報導〕台大前教授郭明良團隊論文造假案，8人被判定違反學術倫理，校方今年度獎助經費也被扣減5400萬元，台大前校長楊泮池因捲入而不續任校長。台大因而成立「研究誠信專案辦公室」補救，並研訂「台大違反送審教師資格規定及學術倫理案件處理要點」，特別訂定「校長條款」，當被檢舉人為台大校長時，改由校外委員擔任倫理委員會主委，昨獲校務會議通過。

校長涉案 改校外人士任倫理委員會主委

倫理委員會主委原是學術副校長，委員17至21人，校外專家學者不得少於3人，依要點第11條「校長條款」，當學倫案被檢舉人為台大校長時，台大校方須採取迴避原則，改由校外委員互推1人暫行主委一職。選任調查小組時，也由學倫委員會主委指派校外學者擔任召集人，並增派檢舉人所屬學院專任教授1人擔任共同副召集人。在調查小組組成後，倫理委員會向校務會議報告並聽取建議，校務會議代表1到3人得列席倫理委員會。

另一方面，台大學生會申請在臉書粉絲頁直播校務會議，挑戰台大教授的開放極限，引發教授支持和反對兩派意見。代理校長郭大維昨裁示舉手投票決定，贊成18票，反對92票，否決學生會全程直播校務會議。

學生會會長林彥廷表示，直播是原汁原味呈現校務會議，對被否決感到遺憾，台大學生會將繼續申請直播。