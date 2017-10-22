郵政e指通一年用不到50次 挨批政策錯誤

2017-10-22

〔記者王榮祥、鄭瑋奇／綜合報導〕台灣郵政產業工會向本報投訴，質疑總局所推出的郵政e指通政策錯誤，有的機台一年使用不到50次，使用率極低還浪費空間，建議調整方向，讓機台發揮效益。

被手機取代 工會促調整

郵政e指通為觸控式螢幕的電子型錄展示平台，內建「郵政購物中心」，展示郵政網購中心銷售的各類代售商品，目前全台共有188台。

工會指出，絕大多數人有手機、有電腦，很難想像有人會為了購買郵政商城物品，專程跑來郵局。工會認為，已投入的資源雖無法更動，卻可以調整。以第一線員工服務內容為例，常遇到民眾詢問郵務細節，建議郵政e指通增加郵務問題查詢機制，或加入宣傳郵務影音等。

中華郵政發言人藍淑貞表示，郵政e指通是配合中華郵政推動電子商務所設置，初期使用率可能沒那麼好，但銷售業績有成長，平均使用率絕對遠高過一年50次。而目前透過郵政e指通成交的數量較低，主要是民眾看到有現貨，直接臨櫃購買。

中華郵政：將設數位支局

她補充說，不是所有年長者都會使用手機、電腦購物，部分機台則設在偏鄉郵局，有其便利性及必要性。

電子商務室主任林青豊表示，目前郵政e指通所顯示商品型錄，多是該局現場有貨商品，預計明年初將整合郵政商城上19萬件商品，民眾透過郵政e指通，就可選購全郵政商城販售商品。除增加販售商品外，將來要設立數位支局時，郵政e指通也是其中重要機台之一。