未查看就開車門 每天釀5起事故

2017-10-22

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕汽車駕駛或乘客任意開車門這個小動作，竟然每日平均釀成5.84起事故。

交通部修正「道路交通管理處罰條例」，7月上路實施，汽車駕駛人未依規定開啟或關閉車門肇事，處1200元至3600元罰鍰；若計程車駕駛人或租賃車輛代僱駕駛人已盡告知義務，乘客仍未依規定開啟或關閉車門因而肇事，則處罰乘客。據統計，7、8兩個月開罰多達362件。

曾騎車遭汽車開車門因而發生嚴重車禍的民眾王銘彥表示，該汽車停靠路邊後，駕駛馬上開車門，車門撞到機車後側導致摔車，他不僅骨折還傷到韌帶跟半月板。雖然現在已經康復，但騎機車看見臨停車輛還是會怕，都盡量閃遠一點。

為宣導正確開車門，交通部找來網路紅人蔡阿嘎拍攝短片，宣導先查看、反手開車門、速下車等開車門方式，提醒大家養成好習慣。

抓寶 違規增146％

此外，台灣去年交通違規件數達1011萬1591件，是民國98年起，年違規取締件數再度破千萬件。警政署交通組安全科長蔡宗益分析，違規停車、超速位居前兩名，約佔總件數50%；另外，開車、騎車滑手機，去年起取締件數較前年增146%，去年寶可夢熱潮襲台是違規人數大幅增加的原因。

至於今年發生蝶戀花翻車事件，及阿羅哈客運擦撞護欄，均造成嚴重死傷，交通部將修法要求大客車乘客也要繫安全帶。交通部表示，將拍攝搭車要繫安全帶短片，尤其是大客車上國道。