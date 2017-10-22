客家版麻雀變鳳凰 貧女熬成泰國名女人

2017-10-22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹客家版的「麻雀變鳳凰」！

從小幫家務 挑豬糞種菜

出生於新竹縣北埔鄉的陳秀琴，父親以燒木炭為生，幼年家境清寒，因緣際會嫁給泰國僑生。夫妻倆以食品業白手起家，雖歷經亞洲金融風暴，但她發揮客家人的硬頸堅毅精神，在異鄉奮鬥40年，如今不僅是泰國知名的企業家族，還獲皇室頒發「泰國100位時代前鋒名女人」光榮稱號。

66歲的陳秀琴，泰國名字叫素瑪莉（泰語：好美麗的花之意），愛戴帽子的她，珍藏逾2百頂帽子。她的個性熱情又念舊，10年來每年返台贊助召開北埔初中第11屆同學會，同學們對她大起大落的人生經歷，驚嘆不已。

轉行當麻豆 情牽泰華僑

家中6個手足、排行老五的陳秀琴說，從小就幫忙做家事，養家禽、挑豬糞澆菜等都得做。初中畢業後念商職夜間部，努力考上台鐵觀光號小姐。未久她轉行到貿易公司上班，又爭取進入拍立得擔任廣告行銷模特兒，沒想到，從此改變她的一生！

陳秀琴說，當年與張小燕等藝人一起在電視台工作，因為她銷售能力不錯，逢甲學院學生會會長介紹她認識泰國留學生楊曰禮，楊積極追求，2人交往約一年，楊父從泰國帶著親友團到北埔提親。

「40年前嫁到泰國，真的需要勇氣！」陳秀琴說，人生地不熟，加上語言不通，婆婆把她當作「外國人」。於是陳秀琴凡事親力親為，努力學習泰語，一點一滴地改變長輩的態度，婆婆常驕傲地對人稱許：「我家娶到好媳婦。」

異鄉創業難 靠堅毅登峰

夫妻倆攜手創建食品公司，事業蒸蒸日上，沒想到1997年金融風暴，家產一夕之間化為烏有，陳秀琴典當珠寶還債，4名子女半工半讀。在全家人奮鬥10年後，再度重返頂峰。

她的同學姜信淇說，從陳秀琴身上看到客家婦女堅忍不拔的意志。曾到泰國作客的同學張秀香表示，楊家晚輩對人謙虛、有禮又慷慨，一點兒都沒有驕縱貴氣。

楊家以食品業起家，現在則是泰國最大溜冰場的經營者，致力於培育溜冰選手、足球隊，大女兒嫁給泰國前總理班寒的公子，並任世界溜冰協會亞洲太平洋溜冰協會副總裁。大兒子和小女兒是電視明星；小兒子是企業家；孫女是泰國溜冰國手。

泰國皇室針對家庭美滿、教育子女有成、對社會有傑出貢獻的婦女，不定期選出「泰國100位時代前鋒名女人」，由皇后親自頒獎，陳秀琴是在2008年獲此榮銜；因子女是電視名人，泰國第三電視台也曾表揚楊家為「全泰國100個名人家庭」。