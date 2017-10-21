鹿港+古井 亞大字蹟奪設計大獎

2017-10-21

〔記者林曉雲／台北報導〕全球規模最大的國際學生設計競賽「2017台灣國際學生創意設計大賽」得獎名單昨天揭曉。年度大獎被來自韓國Kookmin University學生抱走，得獎作品「Water Mask Dispenser吸水式防煙口罩」，因設計操作簡易卻富有功能性，獲得台幣40萬元獎金。

教育部青年發展署主辦此競賽已邁入第10年，今年共有來自全球71個國家地區、910所設計院校，總計1萬8932件作品報名參賽，從465件入圍作品中，選出70件得獎作品，預計11月27日頒獎。

今年以「Opportunity」為主題，韓國Kookmin University學生的產品設計類作品「Water Mask Dispenser吸水式防煙口罩」獲年度大獎，此作品為火災用的緊急裝置，在發生火災時，即使沒有水源，也能夠過濾掉火災的煙霧。

評審團肯定其整體設計，以簡易的操作方式，能於發生災難時，給生命一個生存的機會，十分契合主題獲青睞。

視覺設計類金獎得主是亞洲大學學生黃聖軒、吳承諭，作品「字蹟」，結合漢字的筆畫，將鹿港知名景點的圖像，勾勒出巧妙的組合。

數位動畫類金獎得主是國立台灣藝術大學的學生盤思妤、陳昭名、陳聖勛，作品「霓虹Neon」；實踐大學李貞儀的「製餅食茶」作品，獲得廠商指定類金獎的殊榮。

產品設計類金獎得主是來自新加坡National University of Singapore的學生Chiam Yong Sheng Kevin。