消基會抽驗 超商便當75%鈉含量超標

2017-10-21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕許多人喜愛吃便利商店的微波便當，消費者文教基金會針對統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK超商販售便當，隨機抽樣20項商品調查鈉含量，發現75%超過國民健康署建議當日一餐鈉攝取量，高血壓對國人健康的威脅日益嚴重，呼籲食品藥物管理署應針對高鈉食品，強制業者標示警語或標誌。

根據公平會今年8月的調查顯示，截至去年底，5大連鎖便利商店總來客數高達28.8億人次，平均每人每年上門122次，每人每次平均消費金額為76元，菸品、飲料、便當與三明治為消費前3名品項。

吃一個 超過一天含量

消基會董事長游開雄表示，依據國健署的國民飲食指標手冊，國人每日鈉攝取量應該在2400毫克以下，一餐應低於800毫克，消基會10月15、16日調查20件商品、有15件鈉含量超過建議攝取量，最高的是萊爾富販售的「一碗烤雞腿飯」，鈉含量高達3080毫克；其次是萊爾富「豪華中華涼麵」，鈉含量1984毫克；第三名OK超商「日式豬排丼」，鈉含量1946毫克。

萊爾富說，因部分商品強調主食分量與古早味等風味，分量較其它商品多，進而增加食品鈉含量，未來會調整食品內容。鈉含量超標的「 一碗烤雞腿飯」，已調整商品配料與口味，近期重新上架。

易引發高血壓危險因子

其餘5件鈉含量未超過標準的商品，外包裝上未標示鈉含量，皆為統一超商販售。上述不符合規範商品，可依「食品安全衛生管理法」規定，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

消基會呼籲食藥署應針對高鈉食品，可規劃在食品外包裝，強制業者以不同標誌來顯示鈉含量的高低，提醒消費者食品鈉含量多寡，注意適量食用，以降低血壓升高的危險因子。