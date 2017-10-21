捕蜂抓蛇歸農政 賴清德：不盡周延

2017-10-21

可與銓敘部協調 業務回歸消防單位

〔記者彭琬馨、陳薏云、林彥彤／綜合報導〕前行政院長林全任內拍板定案，將消防單位承接的捕蜂抓蛇業務回歸農政單位，行政院長賴清德昨備詢時卻指出，此決定「不盡周延」，捕蜂抓蛇不能算是農業局工作，農政單位也沒有多餘人力承接業務，未來將與銓敘部協調，讓捕蜂抓蛇業務回歸消防單位。

時代力量立委徐永明昨在立法院質詢時表示，捕蜂抓蛇業務對消防員來說不是做功德，消防員也並未接受相關培訓工作，1年卻需接收10萬件業務，過去10年至少造成20件傷亡。徐永明說，因銓敘部認定捕蜂抓蛇非消防單位業務，若消防員在捕蜂抓蛇過程中發生意外，無法被認定為因公殉職。

工作出意外 無法認定為因公殉職

賴清德答詢時表示，他認為這個工作不能算是農業局工作，請消防單位做是因為此業務與災難有關，「不能因為蜂是動物、蛇是動物，就屬於農業局來管」。賴清德說，過去擔任地方首長，為配合中央政策，補救措施是農業局編列補助金，提供給消防局當獎勵金。但農政單位沒有人力處理這類業務，最後變成外包，反而無法及時解決民眾需求。

預算已編逾億元 農政接手12縣市

農委會林務局副局長楊宏志說明，捕蜂抓蛇業務自今年起，由農政單位主政，行政院有核列1億3千萬元、3年3億9千萬元專案經費，至8月20日止，農政單位已接手12個縣市。

但楊宏志表示，農政單位接手後，發現很多問題，首先因人力不足而需外包執行，農政單位平均僅有50人以下的人力，消防單位則有高達1萬3千多的人力，兩者人力相差甚大。

消防署昨仍堅持力挺基層消防員的一貫立場，強調並非要農政單位以現有人力扛下，而是由中央編列預算，將捕蜂抓蛇業務外包給具有專長的人，農政單位只需負責主導、監督。

消防署指出，許多捕蜂抓蛇案件並不緊急，且大多時候會特地利用晚間去拆除蜂窩，但若是蜂窩或蛇類已對人類有立即危害，消防隊就會協助出勤救護。

對於銓敘部是否應重新定義「因公殉職」？消防署表示，「署方一直以來都是以『因公殉職』送件，但判定的單位是銓敘部，希望能有更明確的標準，讓基層獲得保障。」銓敘部則低調回應，業務調整與否，有待行政院內部討論。