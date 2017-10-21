包機未准就賣票 最高可罰300萬

2017-10-21

交通部將修規定 最快年底可實施

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕以往曾發生過航空公司以包機模式開航特定航點，業者先賣票，結果最後並未獲核准，使得旅客權益受損。交通部將修正「民用航空運輸業管理規則」，要求航空公司須於取得核准後，才能售票，最快今年底上路，違反者最重可罰三百萬。

華航去年六月至十月，原打算以包機方式直飛希臘十八航次，獲希臘民航主管單位願接受訊息後先行賣票，但到五月底都未獲落地核准函，只好通知旅客取消包機。

民航局空運組長韓振華表示，現行法規並未針對售票進行規範；但多次發生航空公司先賣票，最後卻未能順利飛航情況。

因此這次修改規定，要求航空公司須在獲得民航局核准後，才能在台販售。若業者未依規定，先要求限期改善，未改善就開罰六十萬至三百萬元。

被張國煒轟不合理 星宇條款將修正

另外，長榮航空前董事長張國煒籌組「星宇航空」，批評業者必須設立五年以上才能申請等相關規定不合理，「民用航空運輸業管理規則」也將修正；民航局空運組長韓振華表示，欲經營國際航線，現行規定須經營國際運輸或國際貿易業務五年以上，公司財務及組織健全，最近三年未曾發生財務或股權糾紛，導致影響公司正常營運，且將每年營業收入達新台幣六十億元以上的規定，修正為公司具六十億元以上財力證明。

新籌組公司主要成員，須包含曾擔任三年以上民用航空運輸業董事長、總經理、副總經理或協理以上，或同等職務者至少三人；符合航空器飛航作業管理規則的航務主管、機隊主管、機務主管、品管主管及飛安主管名冊及證明文件，開航前且至少要有三架飛機。

星宇航空公關長聶國維表示，將依照新辦法去申請成立，等到交通部核准後，就可以準備開始購機、新機五階段審核等動作，預計二○一九年底正式開航。