地方政府看法／北市︰降多少還要算 屏縣促補缺口

2017-10-21

〔記者沈佩瑤、王榮祥、張協昇、侯承旭、游太郎／綜合報導〕為搶救觀光，交通部宣布祭出減免遊樂業及旅館業房屋稅、地價稅，至於幅度多少，則由各地方政府決定，估計至少五百家業者受惠。台北市長柯文哲昨說，如中央放行，北市就會做；高雄市則強調，會進一步研商並與中央溝通，找尋更適合的配套措施。

台北市長柯文哲昨表示，之前房屋稅、地價稅一下子漲太多，旅館業苦不堪言，北市先前已開過會，如果中央放行，台北市就會做，但要降多少還要計算。

對於近期觀光業景氣持續下探，柯直言台北市的觀光客總數並沒有減少太多，這幾年也許團客減少，但散客增加，因為到台灣的旅客至少八十八％一定會到台北，特別是散客。

高雄市府強調，因牽涉觀光、稅收等層面，市府相關局處會進一步討論，並尋求與中央溝通，找尋更適合的配套措施，讓政策更完備。

南投縣長林明溱表示，南投縣是觀光大縣，近幾年來也明顯感受到觀光業慘淡，但減稅對業者來說不痛不癢，政府應想辦法提振觀光業，讓相關產業趕快復甦，相信業者只要有錢賺，繳稅不是問題。

屏東縣府發言人黃建嘉說，如中央要求地方政府針對觀光業減稅，中央應從增加統籌分配稅款等手段彌補地方政府的減稅缺口，畢竟減稅項目都是地方政府的重要財源。若要振興台灣觀光，減稅只是其中一環，中央應提出更積極的措施。

根據屏東縣府調查，全縣的遊樂業與旅館業每年房屋稅約兩千三百萬元、地價稅約一千四百萬元，若減稅三成，屏東縣每年收入將減少一千一百萬元，若減稅五成，則減少一千八百五十萬元。